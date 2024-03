El intendente de Luján demandó a Mendoza ante la Corte por más de $15.000 millones

Esto último teniendo en cuenta que existen intenciones firmes del Ministerio de Hacienda de presentar en la Legislatura un proyecto para readecuar porcentajes del coeficiente de equilibrio por el que se reparte el 10% de los fondos coparticipables entre los municipios.

Barrios Piedemonte Luján de Cuyo.jpg

Los argumentos de Luján para reclamarle miles de millones de coparticipación a Mendoza

En 2010, Luján resolvió un conflicto de límites con Maipú y se reconoció de manera formal un territorio comprendido entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga, explicaron desde la comuna. A ello se le sumó la sentencia de la Suprema Corte por la que en el 2018 se incorporó al departamento el territorio actualmente denominado Vertientes del Pedemonte.

Lo que reclama Luján es que la provincia no actualizó los montos de coparticipación en virtud de los nuevos límites del departamento y por tanto se deben fondos desde entonces.

Recién a partir del 1 de enero de 2024, con los datos definitivos del Censo 2022, el Ministerio de Hacienda ordenó reajustar la coparticipación a las nuevas cifras poblacionales y entonces sí Luján comenzó a recibir fondos actualizados.

El reclamo concreto presentado ante la Corte contempla la deuda que Luján considera que la provincia mantiene desde hace más de cinco años, un resarcimiento económico por los pagos no efectuados y una medida de no innovar para que no se discutan cambios en la Ley de Coparticipación sin que se conforme una comisión bicameral como lo exige la ley 6.396.

"La actual ley es vetusta, los reiterados intentos de parches perjudican el desarrollo económico de la provincia es pertinente definir una nueva ley, con un componente de coparticipación devolutiva, en donde esté contemplada la meritocracia, para que cada uno tenga la debida recompensa en relación a la eficiencia, el real desarrollo económico y la realidad fiscal, entre otros puntos", dijo el intendente Allasino en la página oficial de Luján.

