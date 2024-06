El intendente de Las Heras sobre Daniel Orozco y Janina Ortiz: "Los imagino presos"

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: El decano de la facultad de Filosofía desvinculó a la responsable del "Seminario Marica"

Lo Presti anticipó más denuncias por corrupción en Las Heras

El intendente de Las Heras adelantó que, tras la auditoría que se realizó en la Municipalidad, presentará denuncias contra otros exfuncionarios de la gestión Orozco.

"Descubrimos que se hicieron donaciones desde el Concejo Deliberante a personas sin identificar. Sabemos quiénes hicieron las donaciones, eran funcionarios de ellos en ese momento", advirtió Lo Presti sin querer dar los nombres públicamente.

"Vamos a hacer la denuncia", ratificó, e informó que las "donaciones" versaron sobre 539 bolsas de cemento y hierro.

"También hicieron una destrucción de material de la Municipalidad equivalente a 60.000 dólares. La gente que está trabajando ahora será testigo de lo que antes de irse (funcionarios de Orozco) hicieron a propósito", dijo con determinación.

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina y Canadá jugarán el partido inaugural de la Copa América 2024

Las mujeres que denunciaron a Janina Ortiz están trabajando para Lo Presti

Janina Ortiz fue imputada por -presuntamente- haber obligado a una empleada de Las Heras a mantener encuentros íntimos con el entonces funcionario Osvaldo Oyhenart, a quien debía grabar. En su declaración ante el fiscal Gabriel Blanco la acusada negó todo.

Y ante la prensa, como ya lo hizo en otras oportunidades, la diputada provincial -que está suspendida en sus funciones- insistió en su inocencia y aseguró que la causa es "política y armada".

"Jamás hubo amenazas mías para que se acostara con alguien", dijo ella.

Parte esencial de esta causa -por amenazas coactivas simples- son las denunciantes, la empleada municipal que grabó el audio y otra a la que Ortiz presuntamente le habría dado la orden para hacerlo.

Esas dos mujeres involucradas en la causa hoy están nuevamente trabajando en la Municipalidad. "Fueron incorporadas al área social en febrero de este año, después de que cumplieran una licencia que habían pedido por la causa judicial", aseguró Lo Presti.

francisco lo presti las heras.jpg El intendente de Las Heras Francisco Lo Presti pasó por Séptimo Día tras la imputación a la exfuncionaria Janina Ortiz.

►TE PUEDE INTERESAR: Ahora La Pampa se declaró en alerta por el Código de Aguas que impulsa Mendoza

El intendente, que afirmó no tener relación con ellas, afirmó que volvieron al trabajo por pedido de ellas después de cumplir con una licencia psiquiátrica.

En la gestión actual también hay otra persona involucrada en las causas judiciales pero esta vez como imputado. Se trata del abogado Mauro Homan, quien era titular de Legales durante el paso de Orozco por el Municipio.

El ex y actual funcionario está acusado por fraude a la administración pública junto con el ex intendente y otros, en la causa de las cooperativas fantasma que tiene como principales imputados al ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y a su yerno Juan Pablo Pandolfi.

Lo Presti aseguró que mantiene a Homan entre sus personas de confianza porque "el problema estaba centrado en las certificaciones que no se hacían y no en el proceso de contratación, que fue por lo que se lo imputó a Homan y a otros funcionarios".

A esa conclusión llegó -dice- gracias a la auditoría que se realizó y a la investigación del Tribunal de Cuentas aunque la Fiscalía de Juan Ticheli mantiene las imputaciones por defraudación.

Lo Presti recordó que de esos análisis surgió también que "hay una deuda de Oyhenart y de Ortiz de $60 millones para con el Municipio. Hoy (por el miércoles) llegó la notificación del Tribunal a la Municipalidad de Las Heras para que asentemos esa deuda en nuestros estados contables".

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart, durante la gestión anterior en la Municipalidad de Las Heras.

Por otra parte, el intendente afirmó que "la deuda flotante del Municipio tras la gestión de Orozco es de 500 millones de pesos".

Y que teniendo en cuenta el estado en el que encontró Las Heras, se desprendió de 1.500 trabajadores. "No se renovó contrato a 900 personas y se sumariaron 240. En total hubo 1.500 bajas, lo que representa el 40% del personal que tenía la anterior gestión. Había 4.300 empleados entre planta permanente y locaciones de servicios. Además, reduje el 70% de funcionarios y me quedé con 60".

También para cruzar declaraciones de Janina Ortiz previas -formuladas en Séptimo Día-, Lo Presti contó que implementó recién el 4 de marzo el expediente digital. "Ortiz decía que había firma electrónica y eso no era así. Mintió porque la firma electrónica y el expediente digital como tal se implementaron este año. Fue una acción de gobierno que hay que ponerla en valor y la mayoría de los municipios lo tienen".