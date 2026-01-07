El gobierno reorganizó el Programa de Cardiopatías Congénitas y la oposición denunció "desguace"

Mario Lugones.webp El ministro de Salud, Mario Lugones.

Sin embargo, aclararon que, en lo que va del 2026, todas las consultas recibidas fueron atendidas y derivadas dentro de la red de atención.

"El programa continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país", completaron en un comunicado oficial.

El pedido de informe del peronismo

La diputada nacional Lorena Pokoik presentó este martes un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre el supuesto desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, a raíz de la desvinculación de buena parte del equipo técnico profesional que trabajaba en el área.

El proyecto, presentado por Unión por la Patria, lleva también la firma del mendocino Martín Aveiro.

En paralelo a esta iniciativa la diputada kirchnerista presentó una solicitud de Acceso a la Información Pública para que el ministro de Salud informe sobre el estado del personal, la red federal de atención y el presupuesto del programa.

Entre otros aspectos, se busca saber si el Poder Ejecutivo “dispuso la desvinculación, no renovación de contratos, reestructuración o reasignación de funciones del equipo técnico-profesional encargado de la coordinación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”.

La información que reclama la oposición al gobierno de Javier Milei

En caso afirmativo, Pokoik reclamó que se indique la “cantidad total de trabajadores-profesionales alcanzados por la medida, las funciones y tareas específicas que desempeñaban y los criterios utilizados para determinar el cese del vínculo laboral”.

Al respecto, pidió que se remita “copia digital del o los actos administrativos, fecha de emisión, autoridad interviniente y fundamentos de la decisión”.

A su vez, requirió que se informe “la dotación actual de personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, discriminando cargos, funciones y modalidad de contratación; el estado operativo actual de la red federal de atención del Programa”; y “la cantidad de derivaciones, traslados, intervenciones quirúrgicas y tratamientos realizados durante los últimos veinticuatro meses”.

Por otra parte, Pokoik reclamó que se detalle “si se realizaron evaluaciones de impacto sanitario o presupuestario que analizaran expresamente la legalidad y compatibilidad normativa de las decisiones adoptadas con el marco legal vigente, y en particular con los artículos 3° y 4° de la Ley 27.713″.

El proyecto de resolución de Pokoik lleva las firmas de sus pares de Unión por la Patria Pablo Yedlin, Andrea Freites, Gabriela Estévez, Hilda Aguirre, Carlos Castagneto, Aldo Leiva, Pablo Todero, Nancy Sand, Martín Aveiro, Roxana Monzón, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Diego Giuliano y Jorge Araujo Hernández.