El Gobierno puso sobre la mesa dos ofertas para los docentes y la paritaria pasó a un cuarto intermedio

La otra propuesta salarial implica un aumento escalonado del 71% hasta octubre, con la posibilidad de revisar nuevamente los porcentajes ese mes; siempre teniendo en cuenta el proceso de alza inflacionaria que atraviesa el país.

sute paritarias 2023 propuesta.jpg Estas son las dos ofertas que el Gobierno de Rodolfo Suarez les hizo llegar a los docentes mendocinos.

El SUTE pidió una reformulación de las ofertas y la reunión paritaria se retomará el próximo lunes.

La reacción del SUTE a las ofertas del Gobierno para los docentes

Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE) señaló tras la reunión paritaria que las propuestas fueron "rechazadas porque las revisiones están planteadas para julio u octubre", lo que, según dijo, hace que sea muy largo el trecho conforme a la situación de inflación que reina en el país.

El otro argumento para no aceptar las propuestas es que "no dicen nada sobre el 2020, que fue cuando no tuvimos aumento".

"Dejamos asentado que tenemos que revisar el piso de los docentes porque tenemos un achatamiento de la pirámide salarial: hasta los 15 años cobran lo mismo", indicó Sedano.

"También hablamos del piso de los celadores y que se revea su antigüedad", agregó.

https://twitter.com/sutemendoza/status/1633821356105015297 #Ahora

Reunión paritaria del Sute con respresentantes del Gobierno de Mendoza.

Subsecretaría de Trabajo pic.twitter.com/qtAlPQmVVv — SUTE (@sutemendoza) March 9, 2023

Puntualmente, lo primero que marca el SUTE para reformular es la oportunidad de la revisión. "Es muy lejos revisar en julio o en octubre", insistió la secretaria general.

Por otra parte, Sedano agregó que también se planteó que "en enero tuvimos un 5% de aumento pero la inflación fue del 6%, por lo que ya perdimos". Y reclamó: "Queremos que los trabajadores dejemos de ser la variable de ajuste".

La base de cálculo de los aumentos, al igual que sucedió el año pasado, es diciembre del año anterior. El SUTE pidió que se tenga en cuenta una nueva base en julio para los incrementos del segundo semestre.

La resolución de estos puntos se conocerá el lunes en el nuevo encuentro pactado para las 14.

Mesa paritaria 2023: el cronograma del día

Además del SUTE, este jueves se concentrarán las negociaciones con:

AMPROS por el Régimen 27 (Profesionales de la Salud);

por el Régimen 27 (Profesionales de la Salud); Dirección Provincial de Vialidad y

y Funcionarios judiciales.

Lo que espera ATE

El gremio que nuclea principalmente a los trabajadores de la Administración Central pidió postergar su fecha de paritarias. La misma se fijó para el viernes 17 y el lunes 20 de marzo.

"El Gobierno comunicó unilateralmente la fecha de paritarias a través de la Subsecretaría de Trabajo", indicó el secretario general de ATE Roberto Macho sobre el cronograma que se anunció la semana pasada y que comienza este jueves 9.

El pedido se fundamentó en que "por un lado, durante la semana de la mujer hay programados encuentros y espacios de discusión, y por otro, porque no tenemos todos los datos de la inflación", señaló el sindicalista.

Respecto de los porcentajes de aumento que podrían proponerse, más allá de lo que planee el Gobierno de Mendoza, Macho advirtió al igual que el SUTE que "en otras provincias están cerrando entre un 40% y un 50% hasta julio"; y que la inflación anual estará en el marco del 85% o el 90%.

Por otra parte, pidió que las discusiones paritarias se den "cada tres meses".