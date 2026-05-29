El Ejecutivo reabre las paritarias 2026 con el SUTE como primer gremio convocado

SUTE plenario provincial.jpg El Gobierno arrancará las paritarias con los docentes del SUTE y luego seguirá con el resto de los sectores. Imagen ilustrativa.

Según recordó el Ejecutivo, la oferta salarial presentada a comienzos de año fue aceptada por 16 sectores de la Administración Pública. La propuesta incluyó un aumento del 7% para marzo y otro del 3% para mayo.

Ambos incrementos fueron no acumulativos y se calcularon sobre la base fija de diciembre de 2025.

El Gobierno de Mendoza convocará al resto de los estatales

Además del SUTE, el acuerdo salarial fue suscripto por funcionarios judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, empleados judiciales, Régimen 5 de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, licenciados en Enfermería, guardaparques, Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente y Subsecretaría de Trabajo.

El Gobierno de Mendoza informó que el cronograma de reuniones con los demás sectores será comunicado oportunamente.

De esta manera, la administración provincial volverá a sentarse con los gremios estatales para revisar el escenario salarial, después de una primera parte del año marcada por las paritarias que fijó los aumentos de marzo y mayo.