El Gobierno de Mendoza reanudará el próximo 5 de junio la ronda de reuniones paritarias 2026 con los gremios estatales, en cumplimiento de la cláusula de compromiso acordada durante las negociaciones salariales de marzo.
El Ejecutivo reabre las paritarias 2026 con el SUTE como primer gremio convocado
El Gobierno retomará las reuniones paritarias el 5 de junio. La primera será con el SUTE tras el acuerdo salarial firmado en marzo
El primer encuentro será con el SUTE, el sindicato de los docentes. Luego, el Ejecutivo provincial notificará el cronograma previsto para el resto de los sectores de la Administración Pública.
Las paritarias 2026 se reabren después del acuerdo de marzo
La reapertura de las reuniones paritarias forma parte del compromiso asumido por el Gobierno de Mendoza en la negociación anterior, cuando se definió la pauta salarial para el primer semestre de 2026.
Según recordó el Ejecutivo, la oferta salarial presentada a comienzos de año fue aceptada por 16 sectores de la Administración Pública. La propuesta incluyó un aumento del 7% para marzo y otro del 3% para mayo.
Ambos incrementos fueron no acumulativos y se calcularon sobre la base fija de diciembre de 2025.
El Gobierno de Mendoza convocará al resto de los estatales
Además del SUTE, el acuerdo salarial fue suscripto por funcionarios judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, empleados judiciales, Régimen 5 de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, licenciados en Enfermería, guardaparques, Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente y Subsecretaría de Trabajo.
El Gobierno de Mendoza informó que el cronograma de reuniones con los demás sectores será comunicado oportunamente.
De esta manera, la administración provincial volverá a sentarse con los gremios estatales para revisar el escenario salarial, después de una primera parte del año marcada por las paritarias que fijó los aumentos de marzo y mayo.