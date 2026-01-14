El Gobierno incorporó 8 ambulancias con fondos cobrados a obras sociales y extranjeros

ambulancias reforsal Ya son 20 las ambulancias que se compraron con fondos del Reforsal. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

De la actividad participaron también la subsecretaria de Salud, Carina Copparoni, y la responsable del programa Reforsal, Daniela Correa.

Ya son 20 las ambulancias compradas con fondos del Reforsal

El Reforsal es el organismo estatal encargado de la facturación y recaudación por los servicios que el Ministerio de Salud brinda a obras sociales, empresas de medicina prepaga y a pacientes extranjeros que utilizan el sistema público provincial.

Cornejo explicó el funcionamiento del programa: “Estamos cobrando los servicios a las obras sociales y también a los extranjeros que se atienden o sufren accidentes en el sector público. Todo lo que se recauda a través del Reforsal vuelve al sistema de salud. Con esos fondos, el año pasado compramos 12 ambulancias y ahora estamos incorporando ocho más”.

Esas 20 ambulancias reforzaron el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que contaba con otras 22.

ambulancias reforsal salud Dos de las ambulancias están preparadas para el traslado de pacientes con obesidad mórbida. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Respecto de las unidades especialmente equipadas para pacientes con obesidad mórbida, el gobernador de Mendoza aseguró que una estará destinada al Hospital Schestakow, en el Sur provincial, y la otra al Hospital Central, para prestar servicios en el Gran Mendoza.

El Reforsal recaudó más de $17.000 millones en 2025

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, reveló que el programa Reforsal recaudó durante 2025 más de $17.000 millones. De esos fondos, menos del 10% se utilizó para la compra de las 8 ambulancias: $1.300 millones.

“Estamos dejando atrás un modelo ineficiente para entrar en un círculo virtuoso, donde se recuperan recursos de las obras sociales y de los extranjeros que utilizan el sistema público, y se reinvierten directamente en mejorar la atención de los mendocinos, como en este caso, con ambulancias que fortalecen el sistema de emergencias de toda la provincia”, expresó el funcionario.