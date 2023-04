El Gobierno espera los datos definitivos del Censo 2022 para actualizar la coparticipación de los municipios

►TE PUEDE INTERESAR: La estrategia de La Paz para quedarse con la Reina de la Vendimia generó un pedido de cambio del reglamento

Fayad contó que desde 2010 la provincia ha ido calculando y actualizando la coparticipación de los municipios en función de los nacimientos y las defunciones porque puede hacer una proyección de población. En tanto, no pueden calcular las personas que se mueven de un municipio a otro, no pueden saber los cambios demográficos hasta no tener los datos definitivos del Censo 2022. "Ahí actualizaremos los índices en favor de los municipios que han tenido crecimientos poblacionales por encima del promedio y en desmedro de aquellos que han tenido crecimiento por debajo del promedio", añadió.

El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, dijo que han hecho reajustes en función de los nacimientos y las defunciones, sin embargo, no pueden tener número de los cambios demográficos.

Por otro lado, el ministro de Hacienda explicó que hay un 25% de los recursos que se reparten en partes iguales y por ende, es mucho dinero para los municipios con poca población y muy poco dinero para los municipios que tienen mucha población. Por ello es que luego se compensa con el componente per cápita, que trata de igualar y ecualizar esa distorsión. Dijo que tanto Guaymallén como Maipú, que tienen mucha población, se ven compensados por esta norma.

Fayad aseguró que es una regla justa porque son los fondos que los municipios deben usar para la prestación de servicios y mientas más población tenga un municipio, mayores son las erogaciones en materia de recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, asfalto, entre otros.