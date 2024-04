La Nación emitió un comunicado sobre la vacuna contra el dengue: "Estados Unidos aún no la autorizó"

►TE PUEDE INTERESAR: Dengue: revelan qué debe tener un repelente para combatir a los mosquitos

Además, indicaron que la vacuna no es una herramienta válida para combatir la transimisión del dengue en el contexto actual del brote en el país.

dengue.JPG

El Ministerio de Salud denunció presiones

En el comunicado que dio a conocer la Oficina del Presidente Javier Milei, Salud apuntó contra "aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos".

Y señaló: "El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo".

Además, el Gobierno denunció operaciones de prensa que infunden "miedo y confusión" y le pidió a las "empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos".

►TE PUEDE INTERESAR: Sigue sin freno el brote de dengue en el país y Mendoza ya suma 2.040 casos

Medidas nacionales con el aval de las 24 jurisdicciones

Sobre el accionar de la Nación en el control del brote, el Ministerio indicó que desde diciembre se realiza un "seguimiento epidemiológico permanente con cada una de las jurisdicciones del país".

Esos datos pueden verse semanalmente a través del boletín epidemiológico del organismo.

El lunes de la semana pasada, los ministros de Salud de todo el país, entre los que se encontró el mendocino Rodolfo Montero, analizaron las estrategias a llevar a cabo.

"Todos los ministros coincidieron que la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y que la clave es el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo", dijeron.

►TE PUEDE INTERESAR: Dengue: revelaron qué lugar del cuerpo hay que proteger para evitar la picadura de los mosquitos

Y agregaron que esa tarea es importante también para anticiparse a la próxima temporada.

Apuntó contra el gobierno de Fernández

"Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado", expresó la Nación en el comunicado oficial.