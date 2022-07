imagen.png La Quinta Cámara del Trabajo.

En esa oportunidad, la camarista laboral Viviana Gil había rechazado un amparo presentado por la ex agente de ATM contra la decisión de ese organismo de dejarla cesante por haber faltado 16 días al trabajo de modo injustificado.

Tutela sindical y la Suprema Corte de Justicia

La magistrada también dispuso el levantamiento de la tutela sindical de la amparista para que las sanciones se hicieran efectivas.

Se llegó a este punto del proceso porque la mujer era vocal suplente en el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza (SITEA) entre 2015 y 2019.

La cesantía también fue admitida por la camarista laboral porque comprobó "la adulteración de cuentas de los contribuyentes en las que se eliminaban deudas contra el fisco" La cesantía también fue admitida por la camarista laboral porque comprobó "la adulteración de cuentas de los contribuyentes en las que se eliminaban deudas contra el fisco"

El fallo de la Corte

Ya el procurador general había dictaminado que la Corte debía rechazar la apelación y confirmar el fallo de la Justicia Laboral.

El voto preopinante de Valerio contó con la adhesión de Palermo. A diferencia de otros casos, como el fallo que anuló la condena a los dirigentes de ATE Roberto Macho y Raquel Blas, esta vez no hubo grieta.

"Tal como fue resuelto por el Tribunal de mérito, la trabajadora no ha visto vulnerados sus derechos sindicales en tanto, la medida de cesantía dispuesta por la empleadora no fue concretamente ejecutada y se encontraba sujeta a la legitimidad del desafuero" "Tal como fue resuelto por el Tribunal de mérito, la trabajadora no ha visto vulnerados sus derechos sindicales en tanto, la medida de cesantía dispuesta por la empleadora no fue concretamente ejecutada y se encontraba sujeta a la legitimidad del desafuero"

"El ejercicio de la libertad sindical no se ha visto menoscabado mientras cumplía sus funciones para su empleadora" "El ejercicio de la libertad sindical no se ha visto menoscabado mientras cumplía sus funciones para su empleadora"

La Corte consideró que no hubo arbitrariedad cuando la camarista laboral resolvió la cesantía de la empleada de ATM, previa exclusión de la tutela sindical.

Sino que tomó esa decisión como consecuencia de haber merituado las pruebas acreditadas en el expediente.

