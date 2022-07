Agostina Trigo fue asesinada de cuatro puñaladas en su pecho y golpes en la cabeza

Agostina Trigo.jpg Agostina Trigo tenía tres puñaladas en su pecho y una en las costillas.

El primer indicio fue la ropa que llevaba puesta, tal como la descripción que había dado su abuela, Gladys Domínguez. Tenía un buzo verde, calzas negras y zapatillas negras. Al revisar su cuerpo constataron que tenía tres puñaladas en la zona del pecho y una a la altura de las costillas.

Pero además, observaron que en la base de la cabeza había sido golpeada, a pesar del avanzado estado de descomposición que tenía el cuerpo y marcas de ataques de animales.

agostina trigo galpón 2.jpg Este es el galpón abandonado de calle Robert de San Martín donde fue encontrado el cuerpo de Agostina Trigo. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Los pesquisas también tratan de determinar si el lugar donde fue encontada fue donde la mataron, o si el femicidio ocurrió en otro sitio y luego descartaron su cuerpo en el galpón abandonado en medio de una zona rural en la que no hay nada y mucha gente lo utiliza como basural. Tampoco descartan que en el crimen haya actuado más de una persona.

Carril Norte y Robert San Martín.jpg El cuerpo de Agostina estaba dentro de un galpón abandonado ubicado en calle Robert y carril Norte, de San Martín.

El fiscal jefe del Este, Oscar Sívori, indicó que por la brutalidad con el que se cometió el femicidio están prácticamente seguros que fue un hombre, y por la saña no descartan que haya sido una persona conocida de Agostina, aunque es solo una teoría y aun no está confirmado.

Amplio rastrillaje donde encontraron a Agostina

Elementos fundamentales para los investigadores son el teléfono de la joven de 22 años, además del arma con la que la apuñalaron. Debido a que el lugar donde la hallaron está rodeado de basura y muchas malezas, en la mañana de este jueves los especialistas volvieron al lugar para hacer un rastrillaje más amplio.

Personas cercanas a ese galpón aseguraron que está abandonado hace muchos años y que muchas personas lo usaban para tirar basura y escombros. Es una extensa manzana en la que no hay nada, y muy pocas casas a varios metros de distancia.

agostina trigo galpón 3.jpg Los pesquisas examinaron minuciosamente la zona donde el miércoles fue encontrada Agostina Trigo. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Municipales de la comuna colaboraron con la limpieza de ese sector, el corte de malezas para tratar de encontrar algún indicio, el que sea, que lleve a identificar al autor del femicidio. Lo fundamental sería el arma que se usó para matar a Agostina. Pero, otro elemento muy importante, es el teléfono de la joven de 22 años para determinar los mensajes que recibió y envió.

De todas formas, los investigadores accedieron a una de las cuentas de Facebook de Agostina Trigo y los fiscales recibieron este jueves un informe sobre los movimientos que había allí y las personas con las que se comunicó. Con esto, podrían llegar al hombre que presuntamente le ofreció trabajo de niñera para cuidar a su hijo de 4 años cuando él salía de viaje, ya que le dijo que era camionero.

Las hipótesis del femicidio

La víctima fue encontrada con su ropa puesta, y a simple vista no tenía signos de haber sido abusada sexualmente, aunque eso lo determinará el Cuerpo Médico Forense.

Además, le resguardaron sus manos para que, en el momento de la necropsia, revisaran si tenía rastros genéticos del agresor, lo que puede servir para rastrearlo en la base de datos del Ministerio Público Fiscal o para realizar un cotejo de ADN en el momento que capturen a un sospechoso.

agostina trigo 222.jpg Agostina era mamá de un nene de 4 años.

De todas formas, los pesquisas mantienen dos hipótesis. Una de ellas tienen que ver con una ex pareja de Agostina, apodado El Gato, con quien tuvo una relación de 9 meses. La misma joven lo había escrachado en Facebook en el 2020 e indicó: "Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermo, violador, pedofilo y manipulador. Hace un año ya no tengo nada con él al enterarme que tenía denuncias de violaciones, me manipulaba y me manejaba como él quería, hasta que mi familia logró abrirme los ojos y pude dejarlo. En ese momento hubo muchos problemas de por medio ya que también lo habían denunciado por un caso, una de sus hija de mi misma edad y una de sus amigas me hablaron tratandome mal y defendiéndolo a él. Sabiendo que también manipula a su mujer y sus hijas como quiere y ni hablar del hijo lo defiende y lo apaña en todo. Basta de quedarse calladas chicas. Violador muerto no viola más".

agostina trigo escrache facebook.jpg Este fue el posteo que realizó Agostina Trigo sobre su última ex pareja.

Vanesa, una de las tías de Agostina, expresó: "Mi mamá -por Gladys Domínguez-, habló ayer con el ayudante fiscal. Le dijo que hicieron todo lo posible y que iban a buscar al culpable. Desde la familia creemos que pudo ser Carlos Panelo, alias El Gato, que tanto escracho tuvo en Facebook. Fue un ex de ella que fue escrachado por otras mujeres además de Agostina".

La mujer reveló que este hombre "andaba en un Fiat Duna clanco cuando salía con Agostina, como el que salen en las imágenes de las cámaras de seguridad. Queremos justicia y hasta que no aparezca el culpable no vamos a parar".

La otra línea que siguen los fiscales Oscar Sívori y Martín Scattareggi es la de un hombre que al azar la captó por la red social ante el pedido de trabajo que había hecho Agostina. Para eso es fundamental la información que recibirán del análisis de la cuenta de Facebook de la joven.

La desaparición de Agostina

Ella salió de su casa de San Martín alrededor de las 20.30 del domingo para ir a concretar un trabajo. Hacía días que se comuinicaba con un hombre por Facebook, quien le dijo que necesitaba una niñera para su hijo de 4 años, ya que él es camionero y viaja mucho.

Si bien Agostina le había dicho que el domingo no podía ir a conocerlo a él, la casa y al niño, porque era el cumpleaños de su hijo, el hombre le escribió igual y le dijo que fuera hasta la plaza de Buen Orden cuando se desocupara y así podía comenzar a trabajar el lunes, de lo contrario debía esperar una semana más a que él regresara de viaje.

Agostina Trigo marcha por femicidio en san martín (1).jpg Gladys Domínguez, abuela de Agostina, fue quien crio a Agostina desde chica. Foto: Soledad Segade

Gladys le pidió que no fuera porque ya era de noche y ella no conocía la zona, pero como el hombre le había dijo que sería rápido, Agostina le dijo que iba y volvía. Cerca de las 21.15 la joven madre respondió un mensaje a una amiga en el que le indicó que ya había llegado a la plaza y esperaba que la pasaran a buscar.

Poco después, la abuela le mandó un audio en el cual le pidió la ubicación y el contacto del hombre, pero ella ya no escuchó ese mensaje, ni volvió a comunicarse.