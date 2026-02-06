El EPRE calculó que el aumento de luz será del 6,9% promedio para los mendocinos

luz aire acondicionado aumento Nación y Provincia aumentaron el valor de los componentes de la tarifa de luz. Y ya rige el nuevo sistema de subsidios.

Y por otro, porque Mendoza actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD) debido a que “la variación del IPC (índice que mide la inflación), superó el umbral del 7%” definido en el Decreto 1680/2024 que fijó el procedimiento de actualización del componente provincial.

Teniendo en cuenta estas dos variaciones, el EPRE estableció nuevos cuadros tarifarios hasta abril, mediante la resolución N° 25 que se publicó en el Boletín Oficial.

El aumento de la luz en pesos

Según el cálculo del EPRE, en promedio, la variación estimada en la factura de luz será del 6,9%. La cifra final siempre dependerá del consumo y la categoría tarifaria de cada usuario.

El impacto en la generalidad de los usuarios residenciales, que son el 85% de los consumidores en Mendoza, será menor: en el orden del 4,8%. En su caso, mucho dependerá de si poseen o no subsidio de la Nación.

Esos porcentajes, en pesos, significan un aumento en la boleta de luz que va de los $500 a los $13.800 mensual.

El EPRE detalló que, en los usuarios residenciales con subsidio, la variación será de alrededor del 2,5%, lo que significa una variación de entre $500 y $10.200 por mes. En algunos casos, debido a la bonificación extraordinaria prevista para el período, la reducción será de hasta el 7%, es decir unos $5.800 por mes menos de lo que correspondería por el servicio.

lavarropa electrodomestico aumento luz El aumento de luz en usuarios sin subsidio puede alcanzar hasta $13.800 por mes, promedio.

En los usuarios sin subsidio, la suba se ve más marcada: rondará entre los $3.000 y los $13.800 por mes, en promedio.

Los nuevos subsidios focalizados para el pago de la luz

En las boletas del 2026 se aplica el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

“Los usuarios residenciales que resulten beneficiarios del subsidio nacional contarán en febrero con una bonificación del 73% aplicada sobre el consumo base de 300 kWh mensuales (600 kWh bimestrales), mientras que el consumo excedente se facturará sin subsidio”, explicaron desde el EPRE.

Pero a partir de marzo, el tope de consumo subsidiado se reducirá a 150 kWh mensuales (300 kWh bimestrales) y la bonificación se reducirá al 70,45%.

La inscripción para los subsidios para el pago de la luz sigue abierta y se puede realizar a través de la página web de la Secretaría de Nación o de la del EPRE.

notebook luz aumento Está abierta la inscripción para los subsidios para el pago de la luz.

Pueden acceder a los subsidios los hogares que cumplen con las siguientes condiciones:

También podrán aquellos hogares –que no sean de mayores ingresos- con:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los excluidos en los subsidios para el pago de la luz son: