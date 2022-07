El economista Gustavo Reyes marcó que la inflación actual es igual a las previas de la hiperinflación

hiperinflacion.png

"Algunas condiciones están dadas. Todos los procesos inflacionarios se han dando con gobiernos muy débiles", comenzó delineando Reyes cuando se lo consultó si en su análisis están dadas las condiciones para ir hacia una hiperinflación, algo que ya sugirió incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según el economista, en su comparación sobre el poder político de los presidentes que debieron sortear una hiperinflación, el gobierno de Alberto Fernández "no está tan débil como lo estaba Alfonsín en el último tramo, que era extremadamente débil. Y la buena noticia es que el déficit fiscal es bastante menor que en esas épocas, pero no solamente depende de eso, también depende del miedo y la incertidumbre. Esto de que los comerciantes no sabían que precios poner, que la gente salga corriendo a los supermercados a comprar todo lo que pueda, lo que muestra es que se quiere sacar los pesos de encima" explicó Reyes.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Batakis sobre el derecho a viajar al exterior: "Colisiona con la generación de trabajo"

Qué se necesita para revertir la inflación

La salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía de la Nación, muy resistido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el desembarco en su lugar de Silvina Batakis, generó una incertidumbre económica que impactó en los mercados y provocó una importante escalada del dólar y la consecuente alza de la inflación.

Ante ese panorama Reyes evaluó que pese al cambio de mando, no se pueden esperar grandes cambios económicos en lo que queda de la gestión de Alberto Fernández.

Gustavo Reyes en 7D.JPG

"Para mejorar esta situación se necesitan 3 condiciones y hoy ninguna están dadas en la economía. La primera es que el Gobierno esté convencido de querer afrontar los problemas y cambiarlos y la verdad es que uno no ve eso, un día dicen una cosa y al siguiente una distinta, por ejemplo con los subsidios energéticos, algunos dicen que hay que avanzar y otros no. Otra es que se necesita un equipo fuerte y sólido, no lo tuvo Guzmán y menos Batakis, que aún no logra armar su equipo; pero la tercera condición es más complicada de cumplir, este es generar confianza y este es un gobierno que genera muy poca confianza. La gente dice anuncian esto, pero no lo cumplen", enumeró Reyes.

En el análisis de Reyes, que coincidió con el del diputado nacional y ex ministro de Hacienda Lisandro Nieri, una de las claves para luchar contra la inflación es bajar el creciente déficit fiscal: "crece por los subsidios energéticos, acá no se tomaron las medidas y la emisión monetaria es muy importante. Pero el gran problema es la poquísima credibilidad que hay".

►TE PUEDE INTERESAR: Agostina Trigo fue asesinada de cuatro puñaladas en su pecho y golpes en la cabeza