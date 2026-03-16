El director de Defensa Civil salió a calmar el conflicto con bomberos voluntarios y prometió reunirlos

Bomberos voluntarios San Martin.jpg El presidente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín, Mariano Sarmiento, aseguró que para el incendio del casino de esa comuna no se los convocó oficialmente. Daniel Burrieza de Defensa Civil dijo que esa dotación no estaba operativa.

En diálogo con Mañana es mejor de Radio Nihuil, el presidente de los Bomberos Voluntarios de San Martín, Mariano Sarmiento, salió a denunciar que desde la Policía no los convocaban a trabajar en determinados incendios, aún cuando sus dotaciones estuvieran más cerca del lugar en que se pudieron provocar las llamas. "Ellos monopolizan los desplazamientos", dijo.

Según él, esa situación se repitió tanto que las dotaciones del Este habían decidido dejar de operar con el 911 de la Policía.

"Esto es una guerra de egos", graficó Sarmiento y contó que llegaron al incendio del Casino de San Martín porque les avisaron los vecinos, y que una mujer de Bomberos Voluntarios de San Martín sufrió un golpe y cayó porque "alguien de los bomberos de la Policía le tiró de la manguera que sostenía ella, presumiblemente para evitar que trabajara contra el fuego.

Daniel Burrieza El titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza le bajó el tono al conflicto con los bomberos voluntarios y adelantó que organizó para este martes una reunión en la zona Este.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Burrieza afirmó que ese día se llamó a los Voluntarios de San Martín "y San Martín estaba fuera de servicio, no tenía personal. No es la primera vez que nos pasa, pero es un problema interno de organización con el cuartel y lamentablemente, al no estar ellos en el sistema Tetra, se pierde qué es lo que están haciendo", remarcó.

Y reaseguró que más allá de lo que ocurre con esa dotación puntual de San Martín, "el 911 está funcionando para los Bomberos Voluntarios, los seis cuarteles que tenemos en la zona Este -excepto San Martín- están en frecuencia del sistema Tetra y están en frecuencia para asistir a la gente en el caso de que se requieran", retrucó.

Qué hay detrás de la puja entre bomberos

Para explicar cuál es la raíz del enfrentamiento entre los Bomberos Voluntarios y los de la Policía, Burrieza marcó que hay especulaciones por la acefalía de la federación que nuclea a los cuarteles de Voluntarios.

"Hay gente que pretende tomar ese rol y están jugando a hacer esa nueva federación y quieren imponerse", marcó yseñaló a Sarmiento como uno de los dirigentes que están en esa pelea y le criticó "que está utilizando precisamente herramientas que no son válidas".

De igual manera el funcionario adelantó que este martes se realizará una reunión con todas las dotaciones de Bomberos Voluntarios del Este "para coordinar acciones y aclarar todos estos puntos que nos parecen que hay algo que no está andando bien", apuntó.