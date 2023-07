El desfile de especialistas que asesoran a Alfredo Cornejo para sus nuevas propuestas de campaña

Cornejo se prepara para él o los encuentros finales con estos equipos itinerantes, sesionistas. En cierta medida es por eso que algunos se abrieron a contar de qué se trataban estas reuniones. "No hemos terminado, pero ya casi. Todo el material está documentado y va a ser presentado. Ojo, por partes, no todo junto. Nos queda una semana, tal vez dos, de hacer esto y uno de los grandes debates que aún falta por dar es económico", filtraron a Diario UNO desde la mesa chica.

Casado Cornejo Sánchez.jpg Las reuniones de Cornejo y Casado. En los últimos días, con Esther Sánchez y la cúpula de la UNCuyo.

Precisamente en lo económico (sobre ese rubro nombran como interlocutor clave al ex ministro Martín Kerchner), están los primeros aspectos que quieren salir a mostrar. Se ha discutido con cierta profundidad acerca de proyectos en desarrollo minero ("sabiendo que ya está definido no tocar la 7.722", aclaran) y también de hidrocarburos. Allí apuntan especialmente a Lindero de la Piedra, una zona de Malargüe más conocida como el "Área 43". Ahí, el tándem del gobernador saliente y el potencial gobernador entrante busca dar su golpe de gracia en materia de explotación: podría producir 6 millones de barriles de crudo.

Ejes para la economía de Cornejo hacia 2027

Uno de los parámetros económicos que se han discutido, y que tiene fuerte ligazón con la campaña y con las críticas hechas desde la oposición, es un módulo de comparación entre regiones. Un análisis de cómo está Mendoza si se la contrasta con otras provincias. Pero no con cualquier provincia, sino -esto interesa particularmente a un buen sector de Cambia- con aquellas respecto a las que habitualmente se la compara, buscando señalar puntos flojos. Por ejemplo, San Juan y su salario promedio, que es mayor al que tienen estas tierras.

Hacerlo y analizarlo es una tarea que ya se había hecho antes en los grupos políticos y especializados cercanos al Gobierno. Pero estas nuevas mesas (con miras a una plataforma de eventual gestión), lo profundizaron y lo vienen tratando en el epicentro radical de calle Alem. Ese módulo comparativo interregional toma cinco dimensiones de competitividad, y está basado, según expresan los técnicos del oficialismo, en un sistema aplicado desde el World Economic Forum desde hace 19 años.

El Ministerio de Economía ya lo había encarado años atrás y analiza ejes que te vuelven - o no- competitivo. El primero está relacionado con la performance en economía y negocios. Es decir, cómo avanza cada región en exportaciones, salarios privados, nivel de empleo, turismo y producto bruto. El segundo eje es la eficiencia de gobierno: es decir, resultados financieros, superávit y condición del empleo público, entre otros ítems.

Todos sonrientes. Enrique Vaquié, Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Martín Kerchner. Fines de la gestión anterior. Vaquié, Nieri y Kerchner: tres de las cartas que ha mostrado el Gobierno en materia económica.

El tercero tiene que ver con la infraestructura básica de la región, que en este caso se observa cómo le va a Mendoza en esos menesteres: energía, gas, agua, luz, conectividad de ferrocarriles y caminos, y conectividad aérea. El cuarto es infraestructura digital: internet, servicios, tecnología y economía del conocimiento; polos tecnológicos; servicio de internet y "economía naranja" (que engloba a industrias culturales y, nuevamente, economía del conocimiento).

Por último, la quinta dimensión que se toma tiene que ver con el capital humano y social: la calidad de vida, de educación, la cantidad de universidades, el volumen de carreras disponibles para los aspirantes y los perfiles de los egresados. El plan no es sólo que esta plataforma sirva de guía para una economía hacia el 2027, sino que intentarán mostrar cómo rankea Mendoza en torno a esas variables. "Y demostrará que, a pesar de las críticas, estamos jugando en la 'A', con los grandes. Mientras aquellos con los que nos comparan están en la 'B'. Por ejemplo, Mendoza está con Santa Fe, CABA, Buenos Aires y Córdoba en un selecto grupo de los que tienen más empleo privado que público (NdR: en realidad son once jurisdicciones con esa cualidad). Claramente, en otras pasa exactamente lo contrario", sostuvieron.

El problema de ser oficialismo

Lo que viene a plantear Alfredo Cornejo es ni más ni menos que la re-reelección de Cambia Mendoza. Y no es un dato menor: eso se traduce en pleno en sus modos de campaña y viene a matizar sus propuestas. Las que ya hizo y las que planea desplegar una vez que haya pasado el 13 de agosto con las PASO nacionales. La premisa es que cada idea surgida de la usina radical sea, antes que nada, "realizable".

"No me vengan con bolazos", afirman que es la regla de oro del sancarlino para los que acercan ofertas nuevas. Es casi el eslogan con el que Cambia Mendoza ha apuntalado su campaña desde aquel 8 de febrero en que se lanzó: un baño de realismo que no tiene sólo que ver con su modo de ver la política y encarar el proceso electoral; sino que tiene que ver con el hecho de que están en el Gobierno. Lisa y llanamente. Y las promesas deben contemplarlo.

Omar De Marchi-Daniel Orozco.jpg De Marchi y Orozco. La fórmula que más se le acercó al oficialismo en las primarias y uno de los primeros en reactivar la campaña con propuestas, a principios de mes.

"Esto no es 2015 y no es Paco Pérez el que está en el poder, sino uno de los nuestros. No podemos salir a decir que vamos a hacer un gobierno de transición, como en aquél entonces, sino que el de ahora debe ser un gobierno de desarrollo. Esa es la punta de lanza", le contaron a este diario. Y eso se lo toman en serio, porque, además de los comicios de septiembre, muchos de los cercanos "al Alfredo" saben que empiezan a jugarse desde ahora la continuidad a futuro. La chance de hacer perdurar al proyecto político nacido hace casi una década.

¿A qué se refieren? A que el 2027, si ganan ahora, los encontrará con doce años de gestión a cuestas. Sería demasiado arriesgado no ser tan disruptivos y efectivos como el líder político sugiere que deberían ser. Más, si en el horizonte asoma también una conducción nacional de Juntos por el Cambio, lo cual -dicho por ellos mismos- podría ser un arma de doble filo en términos político electorales dentro de cuatro años.

"Por todo eso somos híper realistas en las propuestas que hacemos. Para nosotros, mucho de lo que ofrece la oposición es incumplible y no lo presentan con detalles. Al menos, no con una profundidad suficiente, de acuerdo a lo que vemos", dicen. Lógicamente en las otras veredas, sobre todo las de Omar De Marchi y Omar Parisi (segundo y tercero en las PASO), refutan esto. Aseguran que el plafón técnico de sus propuestas no sólo existe, sino que es sólido.

De cualquier modo, es probable que más temprano que tarde, rascar y hurgar en torno al respaldo que tiene lo que se le dice a la ciudadanía, se vuelva central en la campaña hacia el 24 de septiembre.

omar parisi 2.jpg Parisi en los estudios de Canal 7. Esta semana contó algunas de las propuestas del peronismo de cara a la elección.

Las doce propuestas de Cornejo

Hasta acá, el ex mandatario ha desarrollado al menos doce ideas de campaña. Van desde tópicos como la educación e infraestructura escolar hasta el salario de médicos y docentes, pero pasando por un eje siempre sensible como es la seguridad de la provincia. Además, algunos de esos ítems se vinculan con la plataforma que impulsa su aliado, el aspirante a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri. Por lo pronto, se detectan cinco ejes: salud; seguridad, educación, infraestructura y sistemas de riego y economía.

En cuanto a esta última, destaca su propuesta para que haya al menos un millón más de turistas en Mendoza -con apoyo al sector privado como uno de los elementos impulsores-; también su decisión de impulsar que el Pasip (Parque de Servicios e Industrias de Palmira) se transforme en una zona franca de comercio -lo anunció en San Martín días atrás- y su rimbombante intención de que Mendoza pase a exportar 2.000 millones de dólares por año, cuando viene de, justamente, bajar el caudal de dólares que ingresan. Para ello prometió empujar proyectos nacionales que pondrían a la provincia en acuerdos de libre comercio.

En cuanto a educación, está la propuesta de recomponer el salario docente; de instaurar un programa provincial de enseñanza de inglés (con el dato llamativo de que tanto Luis Petri como el demarchismo tienen ideas similares; de hecho hay un proyecto del diputado Gustavo Cairo en ese sentido) y mejorar la infraestructura y equipamiento en materia educativa. En infraestructura, habló de un plan de obra pública, eléctrica y vial, al que se le suma una apuesta en vivienda. Además, mejoras en el uso del agua para lograr una agricultura sustentable.

CORNEJO RUFEIL ABED EN SAN MARTIN.jpg El candidato en el este provincial, donde anunció sus intenciones de casi duplicar el volumen de exportaciones anuales.

A eso se suman sus ideas en seguridad: bajar la tasa de delitos no violentos en la provincia y generar coordinación entre centros de monitoreo a través de un manejo distinto de cámaras y alarmas comunitarias (también hay investigaciones, por ahora herméticas, para dotar con softwares de inteligencia artificial a los mecanismos de videovigilancia) .

Finalmente, en el aspecto sanitario, este Gobierno ha debido lidiar con un problema de falta de especialistas, en cierta medida vinculado con el asunto salarial. Horas atrás, Cornejo y Casado se reunieron con autoridades de la Universidad de Cuyo y propusieron mejorar los incentivos económicos para, entre otros, grupos de residentes en hospitales. La intención es armar mesas de trabajo con varios referentes de la medicina y de las casas formadoras de médicos que hay en Mendoza.

