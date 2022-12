El conflicto judicial por la Reina de Guaymallén pasó a la Procuración antes del fallo de la Corte

El objeto procesal es el decreto de la Municipalidad de Guaymallén de 2021 que prohíbe la elección de la Reina de la Vendimia departamental bajo el argumento de la cosificación y de que se trata de un concurso de belleza, lo que ha sido duramente cuestionado por reinas departamentales y nacionales con mandato cumplido.

Casi 2 horas de alegatos finales en la Suprema Corte de Justicia

Los representantes de la Coreguay, del Gobierno de Mendoza, de la Municipalidad de Guaymallén y la Fiscalía de Estado expusieron frente a los supremos Dalmiro Garay, Teresa Day, Pedro Llorente, Mario Adaro, José Valerio, Julio Gómez y Omar Palermo.

Suprema Corte.jpg El pleno de jueces de la Suprema Corte deberá emitir sentencia.

También dio sus argumentos Julieta Lonigro, que fue coronada en Maipú debido a la prohibición de Guaymallén y que fue finalmente presentada por la Corenave y la Coreguay en los actos previos y posteriores a la Vendimia 2022.

Lonigro.jpg Julieta Lonigro, coronada en Maipú, conocida como la "reina blue".

Dijo Lonigro, quien se considera "Reina del pueblo de Guaymallén":

"Esta ordenanza es inconstitucional y priva de la participación de los vecinos y vecinas de Guaymallén de la participación en la Vendimia, uno de los hechos artísticos más importantes a nivel local, nacional e internacional" "Esta ordenanza es inconstitucional y priva de la participación de los vecinos y vecinas de Guaymallén de la participación en la Vendimia, uno de los hechos artísticos más importantes a nivel local, nacional e internacional"

Reinas con mandato cumplido

María Paula García, en representación de la Coreguay, señaló: "La Vendimia es una de las fiestas nacionales y populares más federal en cuanto a su organización y negar la presencia de la mujer como parte de un proceso productivo es hacer que olvidemos una parte de la historia que comenzó originalmente con una mujer elegida entre los viñedos".

Paula García.jpg Paula García, en nombre de la Corenave y la Coreguay, llevaron el caso a la Justicia.

"Hablamos de paridad de género en diversos ámbitos pero aquí (en la ordenanza) se habla de eliminar a la mujer de un espacio cultural y laboralmente sostenido por las tradiciones" "Hablamos de paridad de género en diversos ámbitos pero aquí (en la ordenanza) se habla de eliminar a la mujer de un espacio cultural y laboralmente sostenido por las tradiciones"

La maipucina Soledad Reina, soberana nacional de 2006 con mandato cumplido y empresaria, dijo: "Seguramente hay muchas cosas que trabajar y mejorar antes de proscribir este rol, lo que niega un espacio de participación".

"Ya que tanto se habla de la representación popular, venimos a la Suprema Corte a decir que las reinas de la Vendimia son genuinas representantes de su pueblo elegidas por su gente" "Ya que tanto se habla de la representación popular, venimos a la Suprema Corte a decir que las reinas de la Vendimia son genuinas representantes de su pueblo elegidas por su gente"

"Ustedes, señores jueces de la Corte, están decidiendo sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza de Guaymallén, pero también sobre la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres de Guaymallén a participar de la Vendimia como cualquier otra mujer de la provincia. Porque se afectan derechos individuales y se vulneran derechos culturales y patrimoniales de un pueblo que se percibe como tal" "Ustedes, señores jueces de la Corte, están decidiendo sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza de Guaymallén, pero también sobre la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres de Guaymallén a participar de la Vendimia como cualquier otra mujer de la provincia. Porque se afectan derechos individuales y se vulneran derechos culturales y patrimoniales de un pueblo que se percibe como tal"

El abogado de las reinas

Maximiliano Legrand, abogado de las reinas, consideró que "La elección de la Reina Nacional de la Vendimia es parte del patrimonio cultural y con la ordenanza de Guaymallén se está incumpliendo la normativa provincial que establece la elección de la Reina Nacional".

Legrand.jpg Maximiliano Legrand, abogado de las reinas.

La voz de la Municipalidad de Guaymallén

En nombre de la Municipalidad de Guaymallén, el abogado Octavio Puppetto alegó que "pueden coexistir los derechos culturales, patrimoniales y de protección de la mujer: quiero desmitificar que, como dice la parte demandante, por error o mala fe, Guaymallén atenta contra la Fiesta de la Vendimia. De ninguna manera. Es más, resalta a quienes, desde sus orígenes, a quienes crearon la Vendimia".

"Desde 2016 advertimos la retracción de muchas mujeres a presentarse en la Vendimia; también por eso se emitió la ordenanza. La acción judicial contra la misma fue presentada fuera de término, 8 meses después, por eso es improcedente" "Desde 2016 advertimos la retracción de muchas mujeres a presentarse en la Vendimia; también por eso se emitió la ordenanza. La acción judicial contra la misma fue presentada fuera de término, 8 meses después, por eso es improcedente"

"Vendimia no es solo la elección de la Reina sino también el esfuerzo de los productores y trabajadores de todo el pueblo mendocino pero la Fiesta se ha desvirtuado y reducido a la elección de una Reina" "Vendimia no es solo la elección de la Reina sino también el esfuerzo de los productores y trabajadores de todo el pueblo mendocino pero la Fiesta se ha desvirtuado y reducido a la elección de una Reina"

"Por eso, en Guaymallén consagramos a los verdaderos cultores del trabajo" "Por eso, en Guaymallén consagramos a los verdaderos cultores del trabajo"

Puppetto.jpg Octavio Puppetto, abogado de la comuna de Guaymallén.

Para el Fiscal de Estado, la ordenanza "es inconstitucional"

El Fiscal de Estado, Fernando Simón, sostuvo "la inconstitucionalidad de la ordenanza de Guaymallén porque el Municipio se excedió y avanzó sobre la ley provincial que establece la elección de las reinas distritales o departamentales"

Simón.jpg Fernando Simón, Fiscal de Estado.

"No hay espacio legal para la prohibición" "No hay espacio legal para la prohibición"

El Gobierno consideró que no debe emitir juicio de valor y apoyó Vendimia

Al momento de emitir su alegato final, Ricardo Canet, titular de la Asesoría del Gobierno de Mendoza, defendió la realización de la Vendimia y señaló que en esta etapa procesal no debía emitir juicio de valor acerca de la constitucionalidad o no de la ordenanza de Guaymallén que impide la elección de candidata.

Canet.jpg Ricardo Canet.

"La Provincia es autoridad de contralor pero debe respetar las autonomías municipales" "La Provincia es autoridad de contralor pero debe respetar las autonomías municipales"

"Las municipalidades han ido mutando en la forma de hacer sus fiestas" "Las municipalidades han ido mutando en la forma de hacer sus fiestas"

"La Provincia ha ido observando esos cambios y respeta la autonomías comunales. Organiza la Fiesta Nacional pero no puede hablar acerca de la legitimidad o no de la decisión municipal salvo que se imponga un conflicto de poderes" "La Provincia ha ido observando esos cambios y respeta la autonomías comunales. Organiza la Fiesta Nacional pero no puede hablar acerca de la legitimidad o no de la decisión municipal salvo que se imponga un conflicto de poderes"

