El Concejo de Santa Rosa aprobó una resolución y Cornejo dejó de ser persona no grata luego de 3 años

Cornejo-Destefanis.jpg En ese momento Alfredo Cornejo era diputado nacional y Flor Destéfanis intendenta de Santa Rosa (continúa en el mando).

En la votación de marzo de 2021, 6 concejales aprobaron la iniciativa, 2 se opusieron, 1 se abstuvo y 1 estuvo ausente, y así resolvieron "declarar persona no grata al diputado nacional Alfredo Cornejo por sus dichos misóginos a la intendenta municipal Flor Destéfanis".

En su momento, la legisladora Débora Quiroga expresó que Cornejo "no es bienvenido en Santa Rosa" y que "los santarrosinos no queremos que venga y se siente, cuando haya festejos que él mismo no quiere festejar", subrayando su descontento con el entonces diputado nacional.