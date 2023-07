El chofer de Janina Ortiz declaró que ella buscaba que le pegaran para involucrar a alguien

Horas después de que Ortiz fuera golpeada en Guaymallén, y mientras la atendían en el Hospital Español, Molina le dijo a un amigo, identificado como Leonel García, oficial de la Policía, una frase reveladora: "Ella me pidió que hablara con unos amigos para que le pegaran".

imagen.png

Este es el tramo de la declaración judicial de Guido Molina, chofer de la funcionaria:

imagen.png

► TE PUEDE INTERESAR: Escándalo en Las Heras: tras una polémica judicial, Janina Ortiz será imputada por coacción

El caso del chofer de la funcionaria de Las Heras

Guido Molina tiene 36 años, vive en Las Heras y trabaja como chofer de Janina Ortiz desde 2021. Se conocen desde 2008.

En la Justicia Correccional declaró este jueves en el expediente que investiga la pesquisa por el ataque a la pareja de Daniel Orozco.

Dijo que el 20 de junio, cuando se produjo la agresión en San José, Guaymallén, no estaba trabajando porque era feriado, que estuvo en la villa de Uspallata con la novia y que supo del ataque a través de los mensajes que le llegaban al celular.

Agregó que ya en la madrugada del 21 de junio y enterado de la noticia periodística de la agresión, le escribió por Whatsapp a un amigo suyo.

Que lo conoce "del fútbol", precisó. Se trata de Leonel García, a quien le dijo por chat:

"Para mí está todo armado, perro. Ella me pidió hace un mes o mes y medio antes del hecho que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran (...) Le dije que yo no me prendía en eso" "Para mí está todo armado, perro. Ella me pidió hace un mes o mes y medio antes del hecho que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran (...) Le dije que yo no me prendía en eso"

El policía García se había presentado días antes en la Justicia para denunciar los dichos del chofer de la funcionaria lasherina.

► TE PUEDE INTERESAR: En un inusual trámite exprés, los partidos acordaron aprobar hoy la ley de debate de candidatos