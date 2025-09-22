El bloque Coherencia, de Lourdes Arrieta, sumó a dos diputados del MID

tuit lourdes arrieta

El MID rompió con el PRO

El bloque de diputados del MID rompió este lunes el interbloque que había armado con el PRO y conformó un nuevo espacio político junto a los ex libertarios de Coherencia que a fines de agosto se habían ido de la Libertad Avanza (LLA). Arrieta se había ido antes.

El nuevo interbloque se llamará Desarrollo y Coherencia y estará conformado por seis miembros: dos del MID y cuatro de Coherencia, informaron los legisladores en una nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem.

El espacio quedará integrado por los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y los de Coherencia Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano.

El nuevo presidente del interbloque será el diputado porteño Oscar Zago, quien hasta abril del año pasado fungió como como jefe de la bancada del oficialismo.

oscar zago Oscar Zago preside el bloque que integra la diputada de Mendoza Lourdes Arrieta. Foto: A24

El MID decidió separarse del PRO debido a las diferencias que tuvieron en los últimos meses tras el acuerdo electoral de ese partido con LLA.

Incluso el MID votó en contra del veto del Gobierno a las las leyes del Garrahan y de presupuesto universitario, mientras el grueso del PRO lo hizo junto al oficialismo aunque también hubo divisiones en la bancada que preside Cristian Ritondo.

Con esta decisión quedaron en funciones solo dos interbloques: Desarrollo y Coherencia y LLA, que tiene 44 miembros, integrado por la LLA, Liga del Interior y CREO.

Los otros dos interbloques que se habían conformado para aumentar sus integrantes en la comisión investigadora Libra también se desarmaron: uno estaba integrado por cinco legisladores de la izquierda y dos de Unión por la Patria (UxP), y otro con el PRO y el MID, que se desarmó este luneas .

En la actualidad, la Cámara de Diputados tiene 17 bloques y 7 monobloques. La primera fuerza es UxP, con 98 miembros, y la segunda fuerza es LLA, con 37 integrantes.