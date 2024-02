El arzobispo de Mendoza se sumó al reclamo para que Milei entregue alimentos a los comedores

"Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria", expresaron a través de la publicación del documento.

La nota de la Conferencia Episcopal fue firmada por los monseñores Oscar Ojea (presidente), Colombo, Carlos Azipiroz Costa (vice segundo) y Alberto Bochatey, secretario general del organismo eclesiástico.