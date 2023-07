El acuerdo secreto detrás de la ley de debate obligatorio para candidatos a gobernador

¿Cómo surgió? Cambia Mendoza, con sus legisladores afines a Rodolfo Suarez y al candidato Cornejo, estuvo de acuerdo en potenciar un proyecto del senador Lucas Ilardo (PJ), usualmente una de las espadas más filosas que tienen en contra en la Casa de las Leyes. Ante la pregunta respecto a si fue sólo devoción institucional el querer ir con un proyecto opositor, o si también hubo algo de estrategia política, la respuesta parece ser más bien la segunda, al menos según lo contaron algunos radicales. Secretamente, estuvieron de acuerdo en darle una mano "correligionaria" a los compañeros peronistas.

"Seguir el proyecto del Lucas era la forma de tenerlos a él y a su sector adentro; que supiéramos que iban a querer acompañar. Es difícil que el peronismo te vote algo si no es con algo de ellos", dijo un senador radical. Pero no es lo único, lo más importante -para muchos- fue el lado "B": levantarle el perfil al justicialismo y hacerlo más competitivo de cara a las elecciones. Una tarea que se ha tomado a pecho buena parte de Cambia Mendoza. Y lo admiten: "Necesitamos que ellos alcen la cabeza, que no queden terceros, que vuelvan a estar segundos".

Lucas Ilardo Legislatura provincial.jpg Ilardo, el autor del proyecto que empujó toda la UCR.

La velocidad fue otro punto central en esta discusión: en una semana estuvo todo cocinado. La primera lectura es obvia: pocas cosas salen sin el aval de los jefes partidarios. Así que es claro que "arriba" estuvieron todos de acuerdo. En el caso del PJ, incluso algunos intendentes, contaron a UNO. Además de eso, la idea es que la ley debute ahora; por eso el apuro de sancionarla antes del receso invernal legislativo. Así y todo, casi se les traba en Diputados.

Interna peronista y los debates a intendente

Es que el proyecto pasó como por un tubo en el Senado, pero el miércoles 5 de julio, al entrar en Diputados, se enredó en una suerte de desencuentro entre peronistas. Los del Sur, con Germán Gómez (presidente de la bancada justicialista) a la cabeza, insistieron en impulsar que hubiera debate en las comunas entre los candidatos a intendente. Incluso se llegó a hablar de hacer discusiones regionales. Es decir, que el Este tuviera la suya, el Valle de Uco otra, etcétera...

La idea no se plasmó, pero la insistencia logró que se sintieran ciertas rispideces internas en el PJ: "No lo vimos en la discusión en sí, pero se notó en los cuartos intermedios; un entrecruzamiento entre La Cámpora y el sector de los Félix, al que representa Gómez", comentaron desde las bancas radicales. "Casi se la mandan, porque si no hubiera estado convocada la sesión especial del viernes en el Senado, mandaban todo el proyecto de vuelta para atrás y no había forma de sancionarlo antes del receso, lo cual demoraba todo. Lo empantanaron ellos para joderse entre ellos", explicaron.

"Es difícil hablar de que se empantanó algo cuando esto salió por unanimidad y en siete días", replicaron desde el PJ. Pero aceptaron que hubo "pequeñas complicaciones". El sector de Ilardo llegó a comunicarles a Gómez y compañía que no estaban de acuerdo con mesas de discusión regionales y tampoco se podía obligar a las intendencias porque violaría la autonomía. Todo quedó ceñido a disposiciones municipales y, al menos por ahora, tanto Alvear como Malargüe y San Rafael tendrían sus propios debates a intendente.

German Gómez Cerro Amarillo.jpg Gómez impulsó que los debates fueran a lugares más alejados.

Finalmente la modificación fue la ya conocida: se dejó afuera algo que traía el proyecto original de Ilardo, que hablaba de dos discusiones: se entendía que habría una en el Gran Mendoza y otra fuera de ese territorio. Finalmente quedó una sola, y de alguna forma los departamentos más alejados perdieron cercanía con el encuentro; algo que podría ser salvado con la convocatoria "opcional". Un detalle es que la Junta Electoral podría tener peso en la definición de esas rondas, pero lo que puede faltar es tiempo para organizarlas. Sobre todo en el departamento de los Félix, donde la elección es antes: el 3 de septiembre.

La rosca

El acuerdo que había de antemano hizo innecesaria demasiada rosca. Ninguno de los tres candidatos principales (Cornejo, De Marchi, Parisi) quiere la maratón de debates que ha habido en otros años. En el PJ y el radicalismo entienden que son tantos, que los hacen llegar desgastados a los más visibles y perder tiempo de campaña, que a veces es considerado -dicen- más valioso.

No sólo eso, muy cerca de Cornejo aseguraron que el propio precandidato ya había asegurado en 2021 -luego de un extenso desfile por cámaras empresarias, colegios, universidades y dos sets de televisión- que de alguna manera había que "ordenar" ese asunto. El entorno de Anabel Fernández Sagasti, su contrincante en aquel año, opinaba y opina igual. "No te dan tiempo para otra cosa; eran tres invitaciones diarias. Imposible", marcaron.

No fue tan fácil: "Acá hay un pacto entre la UCR y La Cámpora", denunció abiertamente el diputado demarchista Gustavo Cairo, que habló de "acuerdos Ilardo-Cornejo" durante la sesión, mientras se quejaba de uno de los apartados que tiene la ley. En las filas camporistas le contestaron que De Marchi también estuvo de acuerdo, o de lo contrario, según sostuvieron, no se hubiera logrado la unanimidad absoluta con la que el proyecto fue aprobado.

German Adolfo Vicchi y Rolando Baldasso PRO Senadores.jpg Vicchi y Baldasso. El demarchismo del Senado también estuvo de acuerdo. En diputados denunciaron acuerdo "Cámpora - Cornejo".

Lo cierto es que en los últimos días lo discutieron Ilardo, la radical Natacha Eisenchlas (presidenta provisional del Senado) y Rolando Baldasso, jefe de la bancada demarchista. El senador Martín Kerchner, que suele ser el que coordina con el eje opositor, estuvo de licencia las últimas dos semanas, pero los peronistas afirmaron que lo habían conversado con él meses atrás.

Los debates en los canales, en peligro de no hacerse

No está establecido, pero es probable que los candidatos no vayan a ningún otro debate, y que se tomen de la obligatoriedad de éste para no tener que dar demasiadas explicaciones cada vez que declinen un convite. Los principales borrados podrían ser los de los dos canales históricos de televisión, que han tenido algunas contiendas memorables. Las más cercanas en el tiempo fueron las de 2019 y las de 2021, que hasta tuvieron su correlato de memes y batallas digitales entre militantes de las redes.

De hecho, podrían ser afectados más que otras instituciones, que sí albergan esperanzas de tener sus debates. Desde el peronismo lo definieron así: "Si los radicales tienen un debate de cámaras empresariales a las que no les quieran fallar, van a ir. Y si nosotros queremos apuntar especialmente al voto joven, también apuntaremos a universidades o colegios que nos inviten. No está totalmente decidido que no vayamos a otras mesas de discusión. Sí es menos probable lo de los canales".

Pero las señales televisivas tendrán su participación, al menos, al retransmitir la señal única. Además serían convocados al encuentro que organizará la Junta Electoral para disponer tiempos, moderadores, temáticas, y el lugar en el que se hará. Prometieron que van a escuchar sugerencias sobre cómo llevarlo a cabo. En ese encuentro, donde se cocinará la letra chica, habrá que tomar definiciones importantes como si podrá ir o no gente a presenciarlo. "No queremos a los militantes haciendo quilombo. Se ponen a gritar y corren el eje de todo", confesó uno de los que rosqueó.

memes anabel fernández sagasti alfredo cornejo.jpg Los memes que inundaron Twitter Mendoza tras el Anabel - Cornejo, el 11 de noviembre de 2021.

Respecto a las cámaras empresarias, es muy probable que la Unión Industrial de Mendoza (UIM) quiera hacerlo. Tendrán una reunión esta semana y consensuarán con otros conglomerados que también quieran anotarse. Ahí entra en juego una vez más la parte "federal" que se perdió cuando sacaron el segundo debate (fuera del Gran Mendoza) que había propuesto Ilardo. Es probable que las cámaras de comunas más alejadas soliciten también tener su espacio de debate.

Por último, aún no tiene fecha exacta el encuentro de la Junta para reglamentar todo. Ese día resolverán, entre otros aspectos que quedaron sin especificar, cómo será la participación de los precandidatos a vice. Es obligatorio que estén, pero aún no tiene forma. Sea como sea, Hebe Casado, Daniel Orozco y Lucas Ilardo estarán ahí y deberán tomar la palabra.

Por las características de cada uno y por los hechos políticos de los últimos días, ya se sabe que ese momento será para alquilar balcones.

