Economistas de Mendoza analizaron el impacto de la Ley Bases y el paquete fiscal

►TE PUEDE INTERESAR: El oficialismo mendocino calculó que, con el rechazo a Ganancias, la provincia pierde más de $75.000 millones

ley bases villarruel.jpg La vicepresidenta Victoria Villarruel debió desempatar la votación de la Ley Bases en general.

"Hay que recalcular el tema Ganancias", opinó en concordancia con la posición del Ministerio de Hacienda de Mendoza. "Con ello, el Gobierno pensaba calzar la baja del Impuesto PAÍS, y ahora no va a poder. Sería importante para la estabilidad de la Argentina", determinó.

De todas maneras, a pesar de ese rechazo que el oficialismo aún puede revertir en Diputados, "en general es una buena noticia. De lo contrario, hoy los mercados hubieran estado muy complicados", sumó.

"Es el camino correcto pero se necesita una reforma laboral profunda"

"Es el camino correcto pero se necesita una reforma laboral profunda". Es la opinión del economista de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Adrián Acevedo. El profesional señaló sobre el RIGI que "es importante que las empresas tengan incentivos para invertir; pero creo que hacen falta más cambios para que esas inversiones lleguen. Lo que se necesita es una reforma laboral profunda".

Acevedo consideró que este "triunfo de Milei" se verá en los mercados: "Subirá la bolsa argentina y bajará el dólar. Lo principal es que el gobierno nacional obtuvo una ley después de seis meses y que para lograrla tuvo que negociar, tuvo que hacer política. Eso es positivo".

►TE PUEDE INTERESAR: El dolar bajó fuerte en Mendoza tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación

Respecto del rechazo de los cambios en Ganancias, (que impidió restituir la cuarta categoría del impuesto para que unos 800.000 trabajadores vuelvan a pagarlo), el economista explicó: "El Gobierno de Mendoza espera cambios porque sería importante para la recaudación; pero no así para el bolsillo de la gente. Lo que sí es positivo para la Provincia es que se haya rechazado la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales porque es coparticipable y eso implica que más gente estará abarcada en el impuesto".

¿Se viene la recuperación? "Es positivo al menos tener esta ley, que baje el dólar, que haya un régimen de incentivos. Pero para que efectivamente lleguen las inversiones es necesario que baje el costo laboral", insistió.

"Hoy no tenés un sector que esté repuntando. Hay pérdida de empleos estatales; mientras la construcción sea cara por inflación tampoco habrá empleo en ese sector y el comercio se ve afectado porque la gente no compra. Para que se mueva todo, se necesita una reactivación. Y yo no creo que haya una recuperación rápida. Todo indica que será en U", analizó Acevedo.

La crítica peronista

Nicolás Aroma, el economista asesor del peronismo mendocino, coincidió en gran parte con la exposición que hizo la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti durante el debate de la Ley Bases. "La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal es una mala noticia para Mendoza", dijo.

Aunque dentro de ello, destacó: "Es una buena noticia que no se haya aprobado la reforma en Ganancias".

senado ley bases anabel.jpg

Lo que consideró es que el conjunto de normas fiscales propuesto "era absurdamente regresivo con los cambios en Ganancias, la suba del Monotributo y la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales. Todo concatenado para fomentar el blanqueo".

El blanqueo de capitales sí se aprobó aunque con cinco grandes cambios respecto del proyecto que salió de Diputados. En el Senado se estableció que no se podrán blanquear criptomonedas en el exterior; los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad; la prohibición de los funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años; se incluyeron en la prohibición a hermanos de funcionarios y todos los parientes de primero y segundo grado.

Y se incluyeron herramientas para las provincias y las inversiones productivas, como posible destino sin impuesto de los fondos que se depositarán en cuentas especiales.

Para Aroma, "el blanqueo no deja nada en el país, porque podés blaquear 100.000 dólares y pagar 0 pesos (de impuestos); y aún superando esa cifra, también podés evitar el pago si los depositás en una cuenta especial. Y ni hablar de que con testaferros también se puede obviar el pago".

A diferencia de sus colegas, el economista maipucino cuestiona el RIGI: "Es perjudicial para el ambiente productivo y económico, especialmente para el sector de la metalmetánica. Esto incluso a pesar del compre local que se introdujo porque el cambio es mínimo; el 20% es muy bajo. Son buenas intenciones pero en la práctica es letra muerta".

Y lo calificó como "anti industria nacional". Y se explayó: "Estamos frente a una fuerte recesión y las pymes van a quedar en el camino. La variable de ajuste es el empleo. Y a su vez, es falso que subirán los salarios porque cuando se levanta el índice de desempleo, el salario compite a la baja".