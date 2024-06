El dolar bajó fuerte en Mendoza tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación

Ecos de una victoria legislativa

Si bien las normas aprobadas pasaron a revisión en Diputados, lo ocurrido en la Cámara Alta durante la madrugada califica como la primera victoria legislativa del gobierno ultraliberal de Javier Milei.

senado ley bases paquete fiscal.jpg En la última sesión, el Senado de la Nación debatió durante más de 20 horas.

Como tal, impactó en los mercados internacionales y también tuvo su correlato en las cuevas donde se compran y venden divisas.

El dólar oficial se ofrece a $ 881,50 para la compra y $ 921,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se sitúa en $ 1474,40.

El miércoles, el Banco Central (BCRA) compró U$S 24 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y acumula en lo que va del mes compras por U$S 83 millones. Las reservas internacionales se ubican ahora en U$S 29.264 millones, aunque algunos especialistas enfatizan que es una cifra que no contempla numerosos pasivos que deberá afrontar la Nación.

