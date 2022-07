Duro mensaje de Mauricio Macri al Frente de Todos: "Esto en el 23 se acaba"

"Esto en el 23 se acaba", recalcó Macri al replicar el mensaje del jefe comunal bonaerense.

Mauricio Macri.jpg Mauricio Macri respaldó al intendente de Lanús ante la "metodología vetusta y violenta" de reclamo de ATE.

Macri en contra de ATE

En su publicación, Grindetti señaló: "Hoy es uno de esos días donde se ven las dos caras de la misma moneda. Por un lado, cientos de trabajadores municipales brindando servicios a nuestra comunidad. Lo que vinimos a hacer desde el primer día que asumimos en 2015".

"Por el otro, un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta", afirmó el intendente de Lanús, junto a una fotografía donde se observa a un grupo de personas con pecheras de ATE.

Y agregó: "A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de @Lanusmunicipio reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas".

El mensaje de Grindetti también fue retuiteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que aseguró: "Mucha fuerza, Néstor. No aflojamos ni un centímetro".

Fuente: Noticias Argentinas