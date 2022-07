Cuatro días sin clases en Mendoza: ¿SUTE y padres un solo corazón?

Se ha negado que la iniciativa haya nacido del gremio docente. Si este llamamiento al jolgorio parental, efectuado a través de las redes sociales, ha tenido tal eco, sea falsa o real la convocatoria, es un suceso muy desgraciado para nuestro democracia.

Que un sector de la ciudadanía le haya negado a sus propios hijos el derecho a la educación, máxime en una época en la que los logros educativos han sido puestos en la picota debido a los magros resultados que se vienen obteniendo en áreas como comprensión lectora o matemáticas, es para llenarnos de preguntas y para prender las alarmas comunitarias.

¿Nos habrán invadido zombies invisibles y nos están comiendo el cerebro o estaremos ante un nivel de esclarecimiento ciudadano que no podemos comprender todavía?

rodolfo suarez3.jpg Paro docente: finalmente el gobernador Rodolfo Suarez otorgó un aumento por decreto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Jodida semana

El impacto del paro de los docentes de la Provincia retumbó sin sordina en el despacho del mandatario. Rodolfo Suarez ya se ha quemado con leche y no quiere ver ninguna vaca. Una fuerte comezón se registra en la epidermis política del gobernador cada vez que las movilizaciones y las protestas se tornan masivas.

Algunos de sus planes importantes no han prosperado porque no logró convencer a los ciudadanos con una buena comunicación. La gestión de Rodolfo Suarez ha carecido de un buen didactismo político. Así es como falló en el intento de reabrir la actividad minera no contaminante, o en su proyecto reformista de la Constitución, o en que se discutiera una nueva Ley de Educación.

Lo ocurrido esta semana en Mendoza con los docentes tiene matices diferenciales porque en esta protesta hubo un fuerte componente nacional a raíz del descalabro inflacionario y de la crisis política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero también sirvió para que Suarez ejercitara una flexibidad decisoria que a veces le es esquiva.

El traje

Suarez no tiene el traje de amianto con el que el ex gobernador Alfredo Cornejo solía cubrirse cuando le tocaba librar, por ejemplo, batallas como la del ítem Aula, herramienta con la que logró frenar los reiterados paros del gremio docente y los excesos en la cantidad de inasistencias de quienes debían estar frente al aula.

La importancia del ítem Aula en el sueldo de los docentes, que había permitido desde el 2016 frenar la adhesión a los paros del SUTE, fue perdiendo su capacidad de persuasión debido a que los docentes empezaron a tener muchos bonos en negro dentro del sueldo. Y el ítem Aula se nutre de lo que se paga en blanco. El gremio, que no lograba combatir el ítem Aula, empezó a aceptar bonos en negro porque advirtió que eso podía comenzar a dinamitar ese ítem.

Cuando en el Gobierno olieron que esta vez el paro venía con adhesión masiva, reabrieron las paritarias dos meses antes de lo previsto, adelantaron el pago de la última cuota del aumento pactado en marzo, y reconocieron que "el reclamo se da en medio de una inflación agobiante producto de las decisiones equivocadas de un gobierno nacional sin rumbo y por el conflicto interno del Presidente con Cristina Kirchner".

El SUTE, ahora en manos kirchneristas, no iba a perder la oportunidad de adelantar algunos casilleros luego de tantos retrocesos. Suarez se apuró a advertir que desechaba cualquier posibilidad de aumentar impuestos para pagar sueldos y ratificó la idea de no abrumar con presión fiscal a los sectores productivos y a los ciudadanos. Pero no alcanzó.

El Ejecutivo lanzó entonces nuevas propuestas de aumento salarial a las que definió "por encima de la inflación" que llevaría el salario inicial a $70.000 con la garantía de revisión sujeta a la situación macroeconómica nacional. El convite fue rechazado con el argumento de los $99.000 que cuesta hoy la canasta familiar para una familia tipo.

Por decreto

El aumento para los docentes salió finalmente por decreto en la tarde de este viernes 29 de julio e implica, según el Gobierno provincial, "un incremento salarial promedio del 44% en los primeros siete meses de 2022. Beneficia a los ítem Asignación de Clase y Estado Docente.

La Unión Cívica Radical salió de inmediato en apoyo a Suarez al indicar que "la Provincia sólo se financia con los recursos de los contribuyentes, ya que no emite dinero, como sí lo hace la Nación, que además discrimina de manera permanente a Mendoza en la distribución de recursos".

Lisandro Nieri, ex ministro de Hacienda del gobierno de Suarez, hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio, y a quien se le otorga parte del copyright por los superávit que permitieron que Mendoza guardara recursos para momentos de crisis, debe estar lamentando que posiblemente haya que echar mano a esos ahorros para gastos corrientes.

Según Nieri, "el déficit que hoy estamos pagando lo conformaron los gobernadores Celso Jaque y Paco Pérez durante los dos presidencias de Cristina Kirchner y ahora el kirchnerismo no nos quiere aprobar en Mendoza la herramienta del "rool over" para reprogramar esos pagos.

Todas estas discusiones políticas y gremiales pueden ser entendidas o refutadas sin problemas. Lo realmente incomprensible es que durante el jueves 28 y el viernes 29 de julio de 2022, en una provincia que se considera sensata y previsible, una cantidad impresionante de alumnos no haya tenido clases porque los padres decidieron que no asistieran. ¿La razón? Al parecer, era más importante hacerle el aguante al gremio docente que resguardar el derecho a la educación de sus hijos.

