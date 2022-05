Duro cruce entre el intendente Righi y el titular de Vialidad provincial por las rutas en Lavalle

Guadales en caminos productivos de Lavalle.jpg

Ese estado de los caminos, que según el intendente Roberto Righi complica a varios emprendimientos productivos de su comuna, lleva al jefe comunal a denunciar "un abandono de Vialidad Provincial a Lavalle".

"Cada vez se profundiza más la ausencia total de Vialidad Provincial en Lavalle, en la rutas y caminos productivos. Acá hay 1.000 kilómetros de caminos productivos que le corresponden a Vialidad provincial, accesos a escuelas, o caminos ganaderos como la ruta 51 que va de San Miguel, al Forzudo, Arroyito, San José y Lagunas del Rosario que no se pueden transitar por el estado en que están. Nosotros hemos hechos los reclamos, pero la delegación local no tiene máquinas ni motoniveladoras, no tiene combustible, no tiene nada", comenzó denunciando Righi y acompañó su denuncia con un video.

Ante esa falta de respuesta, el mandatario municipal invitó al ministro de Infraestructura, Mario Isgro, a recorrer las rutas de Lavalle "para que compruebe en persona lo que venimos pidiendo desde hace años", y advirtió que de no tener una respuesta concreta a sus pedidos está dispuesto a hacer un planteo en la Justicia.

"Esto ya no es necesidad, es desespero. Hay colectivos que ya no quieren ir por esas rutas y tampoco se pueden sacar en camión los productos que se obtienen del campo, como el guano o los chivos. Los camiones tanques que llevan agua a varias casas ya ni siquiera pueden transitar para llevar servicios básicos. Eso prácticamente es abandono de persona, de familias en este caso, porque ellos no pueden ni salir de sus casas en una emergencia ni recibir agua. Si no logramos que esto avance y mejore vamos a ir por un recurso en la Justicia por abandono de persona", amenazó el intendente lavallino.

Según Righi, la delegación de Vialidad provincial que funciona en ese departamento, "antes tenía 5 máquinas trabajando y ahora hay una a veces, no tiene insumos para trabajar que es lo mismo que no estuviera osea dejó de existir, desde hace dos años", remarcó y volvió a insistir con su propuesta de municipalizar ese organismo provincial: "teniendo en cuenta la experiencia que tenemos, sería más productivo que estas instituciones pasen a los departamentos con sus respectivos recursos", planteó.

"Nunca hemos hecho tanto poro Lavalle"

Ante la demanda y la acusación de Righi, el Administrador de Vialidad provincial, Osvaldo Romagnoli recogió el guante y disparó que el intendente "falta a la verdad con lo que dice" y redobló su apuesta: "Nunca hemos hecho tanto en Lavalle como ahora", afirmó.

El funcionario también refutó el supuesto vaciamiento de la delegación lavallina, pero reconoció: "tenemos equipamiento viejo que estamos refaccionando y reforzamos cuando es necesario con equipo de otra zona".

A la hora de reforzar sus afirmaciones con datos concretos sobre las obras que se hacen en las rutas provinciales que cruzan Lavalle, el funcionario resaltó el trabajo que por estos días hacen en la ruta 51, cerca del límite con San Juan. "En esa ruta que va al Retamo, El Forzudo y Arroyito la estamos trabajando hacia el Sur y esa motoniveladora se encontrará en dos semanas con otra que viene trabajando en sentido contrario", adelantó Romagnoli y aportó un video de prueba de ese trabajo.

Aludido por las denuncias de Righi, también salió a defender el trabajo del organismo provincial el gerente operativo de la delegación de Vialidad provincial en Lavalle, el ingeniero Alfredo Obredor, quien sumó que desde el 30 de abril su equipo está trabajando en esa ruta 51, y añadió: "Además la delegación de la zona Este está trabajando sobre la ruta 153 que en su tramo al norte de la ruta 7 llega hasta Arroyito en Lavalle, y allí se van a encontrar 3 equipos si todo sale bien el 20 de mayo", proyectó el funcionario.

Igualmente Obredor explicó que están trabajando en el movimiento del suelo, pero para avanzar en la futura pavimentación de esas rutas les falta contar con un componente que se importa y que por el freno a las importaciones no está llegando al país.

"Para avanzar necesitamos de emulsionante bituminoso de rotura controlada y se necesita un emulgente que hace 25 días que está en falta porque se importa y no está ingresando al país. Eso no es culpa de Vialidad provincial, ni siquiera del Gobierno, es una disposición de la Nación", precisó y admitió: "si pudieramos pavimentar sería más fácil, e incluso nos sería más barato el mantenimiento, pero no se puede", concluyó.

Ante el pedido de Diario Uno de un informe de los trabajos hechos por Vialidad provincial durante esta gestión, desde ese organismo enviaron un documento con el detalle de lo hecho desde enero del 2020 hasta abril de este año.