Righi insistió con su reclamo al Gobierno: "Si no funcionan las instituciones todo se va al carajo"

El lavallino fue entrevistado en Radio Nihuil por Carina Scandura y Carlos Hernández luego de que en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante expresara su propuesta de que las comunas se hagan cargo de algunos servicios públicos con la consiguiente asignación de recursos

"Lo he hablado con el gobernador Rodolfo Suarez- El Estado tiene que reinventarse, no se puede seguir trabajando con instituciones y organismos que na dan respuesta. Vialidad, salud, transporte, lucha antigranizo, son algunos de los ejemplos", dijo Righi

El intendente abordó varios aspectos relacionados con su iniciativa y los que siguen son los conceptos más importantes que dejó.

Transporte escaso y sistema sanitario resentido

Micros Lavalle.jpg El servicio de transporte público en Lavalle es escaso, aseguró el intendente.

"Para que se den una idea. A nosotros nos faltan frecuencias en todo el departamento. No está ordenado y equilibrado el sistema. En el Gran Mendoza a los colectivos se les paga por kilómetro recorrido. Y en lugares como los nuestros se les paga por pasajeros. Entonces, directamente, hay distritos rurales o alejados, en los que no tenemos frecuencias".

"En los centros de salud más alejados no tienen siquiera un enfermero para atención primaria y ni hablar de urgencias".

"Entonces, cuando vos tenés falta de escuelas, centros de salud que no funcionan o lo hacen mínimamente, cuando no tenés agua potable...te vas. La gente emigra a un lugar en el que pueda encontrar esos servicios básicos".

"Nosotros planteamos un reforma del Estado desde hace un tiempo largo. Por supuesto esos servicios que se municipalicen tienen que venir acompañados por los recursos que hoy existen, que pueden ser pocos, pero administrados más cerca de la comunidad pueden rendir mejor. Tenemos que reinventar el Estado para que esté más cerca del pueblo, de la comunidad y del vecino y darle una respuesta más eficiente".

"No hablamos de aumentar el gasto público, sino de utilizar las partidas que tienen en cada organismo".

Vialidad

Trabajos en Lavalle.jpg La municipalidad se hace cargo de la reparación de caminos en Lavalle.

"Lavalle pone muchos recursos en comprar caños o aporta mano de obra para llegar con agua potable cuando eso es competencia de Aysam. Estamos asfaltando y enripiando calles en lo que es jurisdicción de Vialidad. También para las escuelas apelamos a recursos del presupuesto municipal. Trabajamos además en temas de seguridad. No nos devuelven nada. En algunos casos los organismos provinciales colaboran un poquito".

"Vialidad es obsoleta. Tiene máquinas rotas que no se arreglan desde hace 2 o 3 años. Faltan cubiertas o cuchillas. Vialidad tiene abandonada a la sociedad que vive aquí y no estamos tan lejos: estamos a 30 kilómetros de la Ciudad de Mendoza aunque tenemos distancias internas muy grandes en el departamento".

"El camino a Lagunas del Rosario, que es enripiado, no tiene tareas de conservación. Por la última lluvia hubo cortes y en uno de ellos se dio vuelta el vehículo que llevaba a los maestros a la escuela".

En la escuela de Los Médanos, entre San José y Laguna del Rosario hay un ripio acopiado para arreglar el camino de ingreso desde hace 3 años. ¡Y no lo han extendido

"Lo he hablado con el gobernador Rodolfo Suarez y con Natalio Mema (de Transporte). Estamos viendo cómo hacer para que el servicio en Lavalle lo opere la SAPEN (Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria Estatal) que tiene a su cargo el servicio de internet y hemos avanzado bastante en esto último. Hemos llegado con internet a San José, Lagunas del Rosario, El Cavadito y pronto estaremos en El Forzudo, El Retamo y San Miguel. Trabajamos junto con el Encaom y Arsat".

"En seguridad estamos colocando cámaras y creando un centro de monitoreo. El Ministerio de Seguridad de la Nación nos ayudará con algunos recursos y más cámaras".

"En los centros de salud podemos tener un médico o un enfermero pero no tenemos los nombramientos. En San José o el secano hay momentos en que tenemos un enfermero y momentos que no".

Es un combo. Repito: si no funcionan las instituciones, todo se va a al carajo. Si no ttenés caminos en condiciones, no tenés colectivo ni atención primaria de la salud, te vas

Lucha antigranizo

lucha antigranizo.jpg Roberto Righi dijo que el sistema de lucha antigranizo es bueno pero no es operado correctamente. Foto: Luis Rodríguez

"Con la última tormenta perdimos 10.000 hectáreas.. No hablo mal de los pilotos. Hablo mal de cómo opera el sistema. Cuando se te viene una manga de piedras, no podés perder tiempo. Hay que ir rápidamente con el avión cerca de la nube para sembrar el yoduro de plata. Pero resulta que hay dos pilotos que hacen guardia en sus casas. Cuando el radarista les avisa, tienen un tiempo para llegar, otro para alistar el avión y otro para dirigirse al lugar. Los pilotos, por lo menos en la época de tormentas, no tienen porqué estar de guardia en sus casas. El sistema de lucha antigranizo es bueno pero su no está operado correctamente, no sirve",

Conclusión: "Las institucione del Estado deben ser eficientes: si no, estamos tirando la plata".