Dos legisladores mendocinos aprobaron el ajustado dictamen para discutir la Boleta Única

Luego de casi 4 horas de un acalorado debate, que incluyó chicanas cruzadas y pases de facturas, los diputados de Juntos por el Cambio que contaron con la adhesión del interbloque Federal, y el aval del libertario José Luis Espert, consiguieron imponerse a la resistencia del oficialismo nacional que se negaba a discutir los proyectos de Boleta Única.

Entre los que le bajaron el pulgar a esa iniciativa estuvo también la comprovinciana, Marisa Uceda (Frente de Todos).

"Es claro que la Boleta Única es superadora como herramienta electoral porque otorga una mayor transparencia con esa boleta que proveerá el Estado y será inviolable, y le da equidad a los partidos más pequeños, porque disminuye la fuerza de los aparatos partidarios de los más grandes. Por tanto resulta insólito esta postura de negarse a debatirlo. Después discutiremos qué modelo aplicar y cómo coexistirán en el caso de elecciones simultáneas, o en el caso de provincias en las que haya ley de lemas o colectoras, esos son problemas de las provincias en las que se dan esos casos", resaltó Nieri, luego de que concluyera la ajustada votación.

También la diputada Verasay celebró en sus redes sociales el dictamen que calificó de "un enorme avance institucional en pos de la transparencia y la equidad".

Al dictamen se llegó luego de que por ese plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto pasaran decenas de especialistas que plantearon sus postura a favor y en contra de la Boleta Única. Entre ellos estuvo el pasado martes el ministro de Gobierno mendocino y abogado constitucionalista, Víctor Ibañez, el ideólogo del modelo de Boleta Única de Papel que se aprobó en Mendoza en marzo pasado.

Para Uceda es "engorroso y no termina con la lista sábana"

Entre los 57 diputados del Frente de Todos que rechazaron el proyecto de Boleta Única de Papel estuvo la mendocina Marisa Uceda, quien consideró que la iniciativa "no es conveniente ni beneficioso, ni un enriquecimiento a la democracia".

En diálogo con Diario UNO, la legisladora nacional argumentó su rechazo diciendo que "el diseño que han planteado es engorroso. Además no creemos que sea el momento tampoco porque esto implica una capacitación importante a la ciudadanía y no estamos tan lejos de las elecciones generales, y no sabemos si se va a llegar a un conocimiento acabado de esto. Algo similar a lo que pasó en Mendoza, y además tampoco termina con la lista sábana porque tiene la trampa de poder votar la lista completa, es más de lo mismo", concluyó.

Cuándo se debatiría Boleta Única en el recinto

Si bien aún no hay fecha confirmada para la discusión de esos proyectos en el recinto, trascendió que el arco opositor pretende que el debate sea los primeros días de junio. En Diputados, la oposición unida cuenta con más de 130 votos para aprobar el proyecto de Boleta Única, pero la situación en Senadores no les es tan favorable.

En la Cámara alta el Frente de Todos tiene mayoría y controla las comisiones clave, pero los opositores se ilusionan con que tres senadoras oficialistas puedan sumarse a favor de la iniciativa, ya que en el pasado ya se habían manifestado a favor de esa herramienta electoral.

En esa cámara también ingresó el proyecto que presentaron en conjunto los senadores mendocinos, Alfredo Cornejo y Mariana Juri, quienes lo impulsaron también con una charla a la que sumaron a Víctor Ibañez, y una exposición del presidente de la Red de Acción Política (RAP), Alan Clutterback, quien afirmó: “Creemos que es un sistema que mejora los procesos electorales porque pone en el centro a los ciudadanos y no a los partidos políticos como el actual. Si se aprueba será, sin dudas, un paso para adelante”.

