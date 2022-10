Dos legisladoras ya se posicionan en el camino electoral al sillón de la intendencia de Ciudad

Es precisamente esa posibilidad la que le permite especular con decir públicamente que quiere ser candidato a gobernador, y dilatar los tiempos, al menos hasta que Cornejo defina si va a volver a competir en Mendoza, o si por el contrario se quedará a dar batalla a nivel nacional.

Sin embargo, y aunque no lo acepte, el intendente citadino recorre la provincia mostrando los aciertos de su gestión y fantasea con que en el 2023 un Suarez le deje el sillón de San Martín a otro Suarez, como fue en el 2019 en la comuna de Ciudad.

En ese esquema, y con la mira puesta en quién podría sucederlo, son varios los radicales que ubican en esa línea sucesoria a dos legisladoras: la senadora nacional Mariana Juri y la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchals.

Otros, más reacios a pensar en ese escenario de una posible candidatura de Ulpiano Suarez, aseguran que "siempre queda bien posicionar a mujeres", pero a la vez evitan poner todas sus cartas en la mesa a la hora de nombrar a algún sucesor del equipo del intendente.

Mariana Juri, la radical que surgió del semillero de Ciudad

Cuando se la nombra a Mariana Juri en la comuna de capital, los más memoriosos recuerdan que la senadora nacional es del semillero de esa intendencia.

Alfredo-Cornejo-Mariana-Juri-boleta-unica.jpg Mariana Juri es senadora nacional, pero más allá de sus menesteres en el Congreso no deja de tener protagonismo en las disputas de la agenda provincial.

Es que la alvearense, compartió gestión con tres referentes que como ella arrancaron sus gestiones en esa intendencia: Roberto Iglesias, Víctor Fayad y el mismo gobernador Rodolfo Suarez.

Con una vasta trayectoria en la espalda, que forjó siendo directora de Promoción Turística, ministra de esa cartera en la gestión de Julio Cobos y en la de Suarez, y legisladora nacional dos veces, Juri tiene un nivel de conocimiento que muy pocos pueden ostentar.

"A ella le juega a favor ese nivel de visibilidad y de conocimiento que tiene. Con Juri no habría que hacer esa tarea de posicionamiento que se hace en toda campaña, porque el vecino de Ciudad la identifica y la asocia a las gestiones por las que pasó", admite uno de los estrategas que es el encargado de analizar todas las variables electorales para asegurar la continuidad de gestión en ese bastión históricamente radical. De hecho, la misma Juri conserva la visibilidad de haber protagonizado la última campaña junto a Cornejo en el 2021 cuando se postularon para las bancas de senadores que hoy ocupan.

En el entorno de la misma Juri no avalan, pero tampoco niegan que la posibilidad de ser intendenta de Ciudad no la seduzca. Sólo se encargan de resaltar que pese a estar abocada a los menesteres del Congreso, la senadora nacional no deja de marcar presencia en la agenda provincial, opinando y militando muchos de los temas de la coyuntura.

Hay quienes aseguran que una de las obsesiones de la senadora, es justamente que la opinión pública la vea así de activa en ambos escenarios, el nacional y el local.

De hecho, entre otros tantos temas se metió en la puja con los gremios de los empleados estatales por los aumentos que reclamaban a la gestión de Suarez, y recientemente se encargó de destacar las "cualidades" del Presupuesto 2023 que presentó gobernador como "el equilibrio en las cuentas y la baja de impuestos", y los contrastó con la gestión de Alberto Fernández "que creó y/o aumentó 22 impuestos".

La primera presidenta provisional del Senado también es citadina

Natacha Eisenchals, es hoy la tercera autoridad de la provincia, ya que en mayo de este año reemplazó a Juan Carlos Jaliff como Presidenta Provisional del Senado. Pero antes de desembarcar en la Legislatura, ella también tuvo sus primeros cargos en política en Ciudad y creció al amparo de figuras como Raúl Vicchi y Víctor Fayad.

Natacha Einsechlas.jpg Natacha Einsechals, la actual Presidenta Provisional del Senado, es una de las radicales que podría ser ungida para suceder a Ulpiano Suarez al mando de la comuna de Capital.

Desde 1999 en adelante, Eisenchals que comenzó su militancia en la Franja Morada, pasó de la dirección de prensa a ser luego concejal en la gestión del Viti y más tarde, en la intendencia de Rodolfo Suarez, fue su Secretaria de Gobierno. Ese cargo habría sido el trampolín para que luego, el equipo suarista la considerara como el mejor cuadro para reemplazar al histórico Jaliff.

Quienes la rodean aseguran que más allá de que en su ADN está la política militante, y que durante muchos años estuvo en la trinchera de la política territorial, ahora está lejos de ilusionarse con una candidatura a la intendencia.

"Su rol está en las negociaciones de los proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar en la Legislatura. Ella tiene buen diálogo hacia adentro del bloque, pero también con varios referentes de la oposición y en ese lugar está creciendo, no habría razón para sacarla en este momento de ahí", aseguran quienes ven cómo se mueven las piezas del oficialismo en todo el entramado de poder.

Martín Sevilla podría dar una segunda batalla en Ciudad

Martín Sevilla, el actual titular del PAMI en Mendoza, fue en el 2019 la apuesta del PJ para dar pelea en Ciudad. Sin embargo, en aquellos comicios perdió la contienda ya que sólo logró el apoyo del 24,9% de los votantes citadinos, y cayó ante Ulpiano Suarez que se quedó con el 63,6% de los sufragios.

Martín Sevilla PAMI.jpg El titular del PAMI, Martín Sevilla, podría ser nuevamente la figura con la que el PJ dé batalla para competir por la comuna de Ciudad.

Sin embargo, a 8 meses de las próximas PASO en la provincia, Sevilla vuelve a ser el más considerado en el Frente de Todos para la próxima batalla electoral.

Hace unas semanas atrás, el referente del PAMI le salió al cruce al intendente en la discusión por las obras que prevé hacer en las calles Irigoyen y Brasil. Luego de que trascendiera que esas obras de reconstrucción total de la calzada de hormigón, veredas y acequias y rampas peatonales tardarían 18 meses, la senadora del PJ, Cecilia Juri presentó un proyecto para que a los frentistas se los eximiera de pagar Ingresos Brutos y tasas municipales mientras se concluía la obra que les impediría desarrollar sus negocios.

En medio de ese debate Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar emitieron un comunicado en el que aseguraban tener ordenanzas que eximían de pagar tasas a los vecinos afectados, y de paso mandaron a la legisladora y a un par de concejales, a leer las normas vigentes.

En esa pelea se metió el mismo Sevilla, quien respaldó a la senadora, y publicó una carta destinada al intendente de Ciudad titulada "La soberbia es mala consejera". En esa misiva marcaba la “intolerancia y virulencia de la respuesta y el tono despectivo de la contestación" y remarcaba la "falta de escucha y la ausencia de diálogo exhibida por el Intendente capitalino nos ha costado muy caro a los vecinos de ciudad. El hecho más reciente es la malograda ciclovía de la calle Martínez de Rosas“.

La intervención de Sevilla en esta contienda, fue lo que varios leyeron como una muestra de que el titular del PAMI pretende fortalecer su músculo político y volver a dar pelea por la comuna citadina.

De hecho, desde el entorno del titular del PAMI adelantaron que hay un equipo trabajando en lo que podría ser una propuesta de gobierno, que por estos días se consensúa hacia adentro del PJ capitalino.