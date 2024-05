Dos expertos avalaron una modificación constitucional para que los legisladores trabajen más

►TE PUEDE INTERESAR: El periodo de sesiones se inicia siempre el 1 de mayo

senado provincial legislatura.jpg Hasta ahora el periodo de sesiones arranca el 1 de mayo. Aspiran a que sea el 1 de marzo.

Una norma que ya cumplió 108 años

Aunque parezca mentira desde hace 108 años los legisladores mendocinos sostienen un periodo de sesiones ordinarias de sólo 6 meses, del 1 de mayo al 30 de octubre (incluyendo la prórroga de un mes), lo que se estableció así en la Constitución de 1916. En su defensa, desde la Casa de las Leyes dirán que ellos trabajan aún fuera de ese periodo, pero lo cierto es que de noviembre a abril, en sesiones extraordinarias, sólo se tratan los proyectos que le interesen al gobernador o alguno rezagado del año anterior.

Para cambiar esa regla, y extender ese periodo a 9 meses, habrá que modificar el artículo 84 de la Carta Magna y todos los mendocinos deberán votarlo en las próximas elecciones a legisladores provinciales, es decir en los comicios del año que viene.

Las constitucionalistas están de acuerdo con extender el periodo de sesiones

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), presidida por el senador Walther Marcolini, trató este miércoles la propuesta desarrollada por el radical alvearense y Martín Kerchner Tomba, aunque es importante destacar que se suma una iniciativa de similares características del legislador peronistas Pedro Serra.

La jueza y profesora constitucionalista, Gabriela Ábalos y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell, dieron sus perspectivas y avalaron la modificación pretendida.

El proyecto de los legisladores habla de modificar el artículo 84 de la Constitución Provincial de Mendoza a los efectos de que las sesiones ordinarias en ambas cámaras se inicien todos los años el 1 de marzo y se sostengan hasta el 30 de noviembre con posibilidad de prórroga de hasta 30 días.

Diego Carbonell.jpg Diego Carbonell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.

“Por supuesto que hace falta una reforma integral, tenemos cientos de jornadas con Gabriela (Ábalos) sobre la Reforma de la Constitución. Respecto a la herramienta de la enmienda constitucional, es un instrumento muy sabio dentro de toda la sabiduría de la Constitución. Me parece que es posible y viable este proyecto en tratamiento. Si me permiten hacer un paréntesis usando esta misma herramienta me parece también importante reformar el proceso de elección de los jueces de la Corte, ampliando la mayoría necesaria para el Acuerdo en el Senado. Eso nos asegura un consenso entre todos los partidos políticos”, destacó Carbonell.

Posteriormente el profesional hizo hincapié en que nuestra Carta Magna sancionada en 1916 tuvo una redacción avanzada en materia de derechos de segunda generación (sociales). “Han pasado 108 años desde su sanción resultando innegable que su texto ha quedado desactualizado en muchos aspectos por el paso del tiempo: el lenguaje utilizado; los derechos, garantías y mecanismos establecidos en la Constitución Nacional de 1994”, reza el fragmento de la iniciativa en cuestión.

La opinión de Gabriela Ábalos

Gabriela Ábalos subrayó: “Aplaudo que Mendoza decida aumentar el periodo. No porque los legisladores no trabajen sino porque no se visibiliza el trabajo que se hace en la Legislatura. La ciudadanía desconoce que los legisladores antes del 1 de mayo están trabajando. Es importante que se visibilicen las acciones que se están desarrollando en la Casa de las Leyes. De hecho, fue la Legislatura de Mendoza ejemplo en la pandemia, al poder sesionar de manera virtual sin ningún inconveniente”, destacó.

Se acordó que la propuesta se siga debatiendo en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

