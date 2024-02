Crímenes de lesa humanidad

Dos ex magistrados y 18 ex policías fueron detenidos por las desapariciones de Garrido y Baigorria en los ´90

Los ex jueces Enrique Knoll y Adelmo Argüello fueron detenidos este miércoles junto con 18 policías por la Justicia Federal, a cargo del caso desde 2017. Otro ex policía no fue hallado