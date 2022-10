Domingo de cambios y reuniones urgentes en la interna a cielo abierto que vive el PJ

Todo quedó por definirse. Los más conocedores de la dinámica pejotista sabían que este fin de semana iba a ser difícil tener precisiones, pero no se imaginaron nunca que las cosas estarían tan poco claras como finalmente quedaron. Para empezar, puede haber una crisis de “inversores”: lo que era un conjunto de dirigentes ya definido, ahora quedó pendiente de confirmación, porque sin Stevanato a la cabeza, no está firme el respaldo de Emir Félix y Roberto Righi al resto del sector. Al menos, no de forma explícita y para los próximos comicios.