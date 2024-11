Dirigentes y legisladores mendocinos reaccionaron ante la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner

La dirigente peronista desglosó un hilo de tuis explicando, a su entender, por qué la sentencia contra la ex presidenta de la Nación es "una cacería política". Es así como considera que a Cristina "la querían muerta y, como no pudieron, la quieren presa o proscripta". Sus declaraciones en ex Twitter fueron aprobadas, por ejemplo, por su compañero kirchnerista Lucas Ilardo, quien aseveró: "Un hilo para entender todo, o no entender nada. Vos elegís. No es sentencia, es cacería".

Sergio Palazzo con Cristina.jpg El diputado nacional y líder del gremio bancario apoyó a Cristina y tildó a los jueces de "lacayos del poder".

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, contó -también su cuenta en X- que había asistido este miércoles "a la clase pública en la puerta de Comodoro Py en defensa de CFK y denunciando públicamente a los lacayos del poder que sin pruebas avanzarán en la proscripción de la dirigenta más importante de la Argentina".