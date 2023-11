Dirigente ruralista mendocino consideró que la gestión de Javier Milei favorecerá al campo

►TE PUEDE INTERESAR: Para el presidente de la Federación Económica de Mendoza la devaluación fuerte es inevitable

Mario Leiva.webp Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

La esperanza de los dirigentes del campo

"Estamos con esperanzas de que se termine el actual estado de situación en el que un inversor no sabe cuánto gana y cuánto pierde. Estamos cosechando ajo y no tenemos referencias de precio. No se puede seguir trabajando así", fue lo primero que dijo Leiva.

Tenemos que trabajar al tanteo porque no podemos parar las fincas. Hay personal y estructuras que mantener Tenemos que trabajar al tanteo porque no podemos parar las fincas. Hay personal y estructuras que mantener

Consultado por la relación con Brasil y las declaraciones de Milei previas al balotaje respecto de que no habría vínculo con el país vecino por tener a un presidente -Lula- al que calificó de "comunista", el titular de la Sociedad Rural le restó trascendencia: "Esas cosas se dicen pero el mercado no les da bolilla. Los brasileños vienen a comprar como siempre y con mucha fuerza en esta zona".

Y agregó: "No sé porqué pero lo cierto es que Brasil nos compra cada vez más ajo. O a ellos les fue mal con su cosecha o tienen problemas de abastecimiento. Pero la verdad es que se anticiparon a comprarnos ajo respecto de otros años".

Nuestra producción de ajo está bien. Tenemos mucho y muy bueno Nuestra producción de ajo está bien. Tenemos mucho y muy bueno

Fuera retenciones

"Que las saquen", dijo enfático el representante de la CRA respecto a las retenciones. Y sumó: "Las retenciones traban. Sin retenciones la inversión se multiplica".

Absolutamente a favor de las ideas expresadas por el próximo mandatario Leiva señaló acerca del libre comercio que "nosotros sabemos competir. No le tenemos miedo a la competencia. Los que tienen miedo son los productores prebendarios que siempre nos ponen la pata encima y tienen un mercado chico".

En el mismo sentido sumó: "El productor mendocino no le tiene miedo a la competencia. Nosotros nos hemos adaptado a todo, aún con menos tecnología que otros. Estamos capacitados para competir contra cualquiera en el mundo".

A modos de conclusión manifestó: "Tenemos un presidente que era impensado hace dos años. Hay una situación política nueva y tenemos confianza y esperanza".

►TE PUEDE INTERESAR: Por la quita de retenciones, la industria del vino se ahorrará U$S 40 millones anuales