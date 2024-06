Diputados Pro-libertarios presentaron un insólito proyecto para denostar la Ley 7.722

►TE PUEDE INTERESAR: Empresarios chinos y canadienses pidieron 20 permisos de exploración para extraer cobre en Malargüe

Gustavo Cairo, cercano hoy a las ideas libertarias de Javier Milei, formó su monobloque llamado La Libertad Avanza -nombre cuestionado por el partido-; Guillermo Mosso comparte el bloque PRO Propuesta Republicana junto a diputados cercanos a Hebe Casado; y Jimena Cogo hoy está en el bloque Juntos por la Libertad con parte de La Unión Mendocina.

mineria.JPG Expo Minera se presentaron dos proyectos claves.

El curioso proyecto contra la Ley minera 7.722

"La actividad minera metalífera se paralizó completamente en Mendoza a partir de la Ley 7.722", explica Cairo. "No ha entrado ni un solo dólar de inversión en exploración minera desde entonces y por supuesto, tampoco no contamos con ninguna mina en producción", agrega y compara con la actividad que sí se dio en otras jurisdicciones. Sin ir más lejos -dice el diputado-, "San Juan en estos años ha recibido inversiones en varias minas de oro y cobre, como Veladero, Gualcamayo, Casposo y tiene próximos a empezar José María, Pachón, Altar, Los Azules y Filo del Sol, entre otros proyectos de minería metalífera. Sólo el proyecto José María, próximo a empezar su etapa de producción, prevé inversiones por U$S 1.200 millones al año para su desarrollo. Sumados los otros proyectos mencionados, la vecina provincia estima exportar unos U$S 130 mil millones durante los próximos 30 años, generando más de 20 mil empleos directos adicionales".

Los diputados reconocen en los fundamentos que el Gobierno de Alfredo Cornejo está haciendo "esfuerzos por posicionar a Mendoza en el radar de los inversores" pero lo que advierten es que mientras siga vigente lo que ellos denominan "ancla empobrecedora", el desarrollo de la minería metalífera se seguirá retrasando.

Lo que sí dicen es que no se puede "seguir repitiendo la hipocresía de decir que tenemos una norma que 'permite' la minería, cuando en realidad virtualmente 'la prohíbe'"; y que eso queda demostrado en la práctica con la nula llegada de inversiones en el rubro.

Uno de los puntos que cuestiona el proyecto en sus argumentos es la prohibición del uso de ácido sulfúrico, que se usa para producir cobre y uranio. Es cierto que se puede producir cobre sin ello "pero generando un gran desperdicio de mineral" lo que, para los diputados, "desalienta las inversiones".

Lo curioso -dicen- "es que el ácido sulfúrico se prohíbe para la minería pero no para otras actividades que lo usan" como fertilizantes, refinación del petróleo, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos, manufactura de detergentes, plásticos o como electrolito en las baterías.

"Es ridículo prohibir una sustancia sólo para una actividad y no para las demás. Sobre todo, cuando no hay evidencia internacional de que su uso haya producido contaminación ambiental y mucho menos, daño a las personas", dice Cairo.

El otro problema que ven en la Ley 7.722 es el requisito de que la Declaración de Impacto Ambiental deba pasar en todas sus etapas por la Legislatura. "Lamentablemente en esa instancia, no son criterios ambientales los que prevalecen, si no mezquinos intereses político- partidarios", refiere el diputado provincial.

"El 20 de junio de 2007 se tiró virtualmente un ancla a la economía de Mendoza, que la mantiene inmovilizada y subdesarrollada", considera.

El único artículo del proyecto de ley

"Nomínase al día 20 de junio como de 2007 como 'Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza', en conmemoración a la sanción de la infausta ley 7.722, que impide desarrollar el potencial minero metalífero de Mendoza, fomentando la pobreza de su población", dice el artículo 1 de la iniciativa que entró este martes por mesa de entrada de la Legislatura provincial.

Hebe Casado había calificado la ley como un "invento estúpido"

Ya la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado había calificado a la Ley 7.722 como "un invento estúpido de los mendocinos".

Lo hizo durante un viaje a Australia que realizó junto a Jerónimo Shantal, encargado de Minería en Mendoza, para atraer inversores a la provincia y presentar el proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental.

"(La ley) Fue un error que se cometió hace muchos años, que generó un atraso en el desarrollo de la provincia y la imposibilidad de generar una actividad económica lícita en lugares que tenían licencia social", aseguró.

Y apuntó contra Julio Cobos, el gobernador que estaba a cargo de la provincia cuando se sancionó la 7.722: "Un error que cometieron Cobos y asociados. La voté para derogarla y después no me retracté cuando otros se retractaron y porque lo mío es convicción real".