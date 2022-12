También sugieren que esas cámaras puedan contar con tecnología de datos de reconocimiento facial o biométricos, que es tecnología con la que cuentan por ejemplo algunos móviles del Ministerio de Seguridad local que sirve por ejemplo para saber si una persona tiene pedido de captura, o un vehículo pedido de secuestro.

Twit de Omar De Marchi sobre las cámaras móviles para policías.png

"Creemos que es una herramienta de vigilancia móvil que funciona muy bien en otros países no sólo para registrar situaciones de delitos en tiempo real, sino también como una forma de control del accionar de las fuerzas. Son claves por ejemplo en situaciones de violencia de género, o en una persecusión o secuestro, para lo que aportarían pruebas irrefutables", aportó Álvaro Martínez.

La iniciativa deja claro que quien debe aportar estas cámaras será el Ministerio de Seguridad de la Nación, y quien dispondrá de ellas y de su contenido será el Ministerio Público Fiscal, que es quien coordina el trabajo de las fiscalías. En paralelo sugiere crear el Centro de Control de Cámaras Corporales, que estará conformado por personal administrativo e informático existente, quienes estarán obligados a guardar secreto. Tendrá a su cargo la seguridad y almacenamiento de las videograbaciones, que serán enviadas automáticamente al proveedor del servicio de almacenamiento y acceso remoto. Posteriormente serán almacenadas en los puntos de conexión y respaldo local.

El proyecto explica además todas las disposiciones y legalidades a tener en cuenta para poder aplicar esta tecnología en lucha contra el delito. En ese apartado se destaca la adquisición de dichos elementos, la capacitación pertinente de los agentes para su uso, evaluaciones, informes y metodologías en las cuales el empleo de las cámaras sea legal.

Insisten con que la policía incorpore el uso de pistolas eléctricas Taser

pistolas taser.jpeg En el 2019 la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich firmó un convenio con su par mendocino, Gianni Venier para el uso de pistolas Taser. En el 2021 el PRO presentó un proyecto para que la policía mendocina las usara, pero el gobernador Rodolfo Suarez le bajó el pulgar y quedó cajoneado en la Legislatura.

En paralelo, los legisladores del PRO también presentaron en el Congreso un proyecto para que las fuerzas de seguridad incorporen pistolas eléctricas Taser, que es la misma iniciativa que presentaron en Mendoza a fines de noviembre del 2021, pero que no prosperó.

En aquel momento el mismo gobernador Rodolfo Suarez le bajó el pulgar al proyecto de sus socios del PRO y argumentó: "No hay pistolas Taser en el mercado, no podemos discutir algo que no existe, es una discusión que hoy no tiene sentido".

De hecho ese proyecto que ingresó en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y obtuvo un despacho favorable, ni siquiera llegó a tratarse en el recinto, luego de aquellas declaraciones del mandatario provincial.

"Ahora vamos a invertir la estrategia, primero impulsamos el proyecto de las cámaras corporales para la policía en el Congreso y luego lo vamos a replicar con nuestro bloque en la Legislatura mendocina", adelantó Martínez.

Pero esa no fue la primer propuesta del PRO. Ya en el 20129 la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich llegó a Mendoza para anunciar aquí un convenio entre ese ministerio y el Gobierno mendocino para la utilización de pistolas Taser para las fuerzas de seguridad nacionales.

Es según aseguró en ese momento el ex ministro de Seguridad Gianni Venier, Mendoza contaba con 19 de esas armas que se usarían para capacitar al personal de fuerzas nacionales en su uso.

Las estadísticas de inseguridad que sostienen el proyecto del PRO

Entre los argumento para impulsar el uso de estas cámaras corporales para las fuerzas de seguridad, los diputados del PRO apelaron a estadísticas de inseguridad en el país, entre ellos los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que muestran que durante 2021 se registraron 362.566 robos hacia las personas. Además, según la Facultad de Psicología de la UBA, 9 de cada 10 argentinos teme ser víctima del delito.

En tanto, en Mendoza, los últimos datos disponibles indican que el 34,6% de los robos son denunciados, mientras que la cifra" oculta" es de 65,4%.

Es decir, que dos tercios de los robos no son denunciados, de acuerdo a la "Encuesta de Victimización", realizada por el Ministerio de Seguridad de la provincia.