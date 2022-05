Difonso le respondió a Ojeda: "No hay peor sordo que el que no quiere oír"

En una nota con Canal 7, el legislador dijo primero: "Lamento una posición tan intransigente. Yo lo invitaría a Ojeda a que trabajemos juntos como lo hice yo cuando fui intendente de San Carlos con el intendente que tenía entonces Malargüe, Jorge Vergara. Conseguimos 140 kilómetros de asfalto nuevo para la Ruta 40, de Pareditas a El Sosneado.

"Yo lo invitaría entonces a Ojeda a trabajar en temas como Pehuenche o el Paso Las Leñas y no a generar polémicas entre regiones o poblaciones" "Yo lo invitaría entonces a Ojeda a trabajar en temas como Pehuenche o el Paso Las Leñas y no a generar polémicas entre regiones o poblaciones"

►TE PUEDE INTERESAR: El proyecto secreto de Ojeda para saltearse la 7.722

Lo que dice la 7.722

Luego aclaró Difonso: "La Ley 7.722 no prohíbe la minería, sino que controla la utilización del mercurio o el cianuro, la minería metalífera. De hecho se han permitido proyectos mineros en Malargüe, aprobados en la Legislatura, como Potasio Río Colorado, o Hierro Indio. Y no se han implementado no por culpa de la 7.722, que lo avaló y aprobó, sino por mala gestión".

Difonso en Canal 7.JPG Jorge Difonso fue entrevistado en Canal 7 por Noelia Nieto y Sergio Suárez.

El diputado insistió con que "no hay que generar diferencias entre pueblos. Invito a Ojeda a trabajar en otras oportunidades. La 7.722, después de ser aprobada tuvo 15 planteos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte y la Suprema Corte en pleno falló a favor de la constitucionalidad. Se la intentó bajar en la Legislatura pero no se pudo porque el pueblo fue claro y contundente en la defensa del agua".

Difonso le disparó a Ojeda: "No hay peor sordo que el que no quiere oír. Tenemos una situación de sequía creciente en Mendoza. Lo saben los productores, que riegan cada 15 0 20 días y cada vez menos hectáreas. En algunas poblaciones tenemos cortes programados. Fíjense lo que pasa en Chile, donde hay restricciones horarias en la zona metropolitana de Santiago para tomar agua o no. No queremos eso para Mendoza".

Finalmente el sancarlino volvió sobre la 7.722: "La ley establece un marco regulatorio, no es prohibitiva. Ya dije que Malargüe tiene proyectos aprobados que no implementa. Es el departamento que más dinero recibe per cápita en Mendoza. Entonces hay que discutir si se invierte bien y dónde se invierte. Que no sea pan para hoy y hambre para mañana".

►TE PUEDE INTERESAR: Giuliana Lucoski fue visitada por su novio