Difonso increpó a Ojeda: "¿No creés que te usan de punta de lanza para modificar la ley 7.722?"

Séptimo día Jorge Difonso.jpeg Martín Pravata

"No creés que un poco te están usando a vos de punta de lanza para modificar una ley que impacta en toda la provincia, por tu tema particular de Malargüe", disparó Difonso cuando la dinámica del programa le propuso hacerle una pregunta a Ojeda.

Séptimo día Juan Manuel Ojeda Malargue.jpeg Martín Pravata

Un poco sorprendido por el tenor de la pregunta, Ojeda se tomó unos segundos y respondió que "quien propone la modificación de la ley 7.722 y la excepción de Malargüe soy yo como intendente y el que me usa a mi es mi pueblo, y si me usa mi pueblo bienvenido porque para eso trabajo", remarcó.

Pero en el momento y rápido de reflejos Difonso le acotó la pregunta: "yo digo alguien de más arriba, no el pueblo", insistió en clara alusión a una supuesta presión del Gobierno provincial para que Ojeda sea quien impulse aquella modificación legal.

En otro pasaje del programa, el diputado del Frente Renovador ya había adelantado que percibía intentos del Gobierno para "desmembrar y descuartizar la ley 7.722 para decir acá no la vamos a aplicar y acá si", y admitió que entre los defensores de la norma y ambientalistas temen que esos cambios permitan que primero se exceptúe a Malargüe "y mañana van a decir ahora lo hacemos en Las Heras, y después en Tupungato".

Difonso en los zapatos de Ojeda

Ante las claras diferencias que los separan en cuanto a su mirada sobre la necesidad de avanzar con la explotación minera en la provincia, al diputado antiminero Jorge Difonso se lo desafió con ponerse en el lugar de Ojeda y responder qué haría si fuese intendente de Malargüe y tuviese a todo un pueblo reclamando por hacer minería metalífera.

"Si fuese intendente haría todo lo que me permite la ley y nada fuera de eso y buscaría otras alternativas. Estoy convencido de que la ley es oportuna y muy necesaria para Mendoza. Si Mendoza no hubiera tenido la ley 7.722 hubiera sido algo parecido a lo que pasó en Jachal (San Juan) con el derrame de cianuro, no tengo dudas de eso", contestó Difonso.