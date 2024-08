Desde Mendoza, Cúneo Libarona confirmó que piensa construir una cárcel para menores en Ezeiza

Ahora el gobierno de Javier Milei lo puso en el centro de la escena por otro motivo: es donde posiblemente hagan su primer espacio modelo para rehabilitación de menores delincuentes.

La cárcel elegida es Ezeiza

Ministerio de Justicia Bullrich y Cuneo Libarona.jpg Cúneo Libarona junto a Patricia Bullrich durante la presentación formal de los cambios a la Justicia Federal en Mendoza.

"Ya tengo el lugar físico y este martes a las 14 he convocado a una reunión con especialistas en cárceles para estudiarlo a fondo", dijo Cúneo Libarona en el salón del hotel Hyatt donde lo entrevistó Diario UNO. "Es en Ezeiza. Hay una zona al final que lo permite y también hay otros predios. Estará separado de los mayores y tendrá elementos y disponibilidades que se ajustan a lo que buscamos: no una cárcel ni un instituto como los que conocemos, sino algo diferente", completó el ministro.

El jurista explicó que el lugar que están pensando tendrá un colegio en uno de los márgenes y un taller para hacer distintos trabajos en otro. "Con capacidad para 300 plazas y, más allá, separado, el espacio para las mujeres", aportó. Precisamente respecto a la cantidad, dijo que ese número es al que se puede llegar siendo realista con la propuesta y que, por ahora, no habría más espacios que esos.

"En otra Argentina como la hubo en el pasado, con endeudamiento, emisión y etcétera, era otro contexto. Pero acá el presidente Milei cuida la plata, el ministro (Luis) Caputo también, y acá no se gasta de más. Es a lo que hoy el ministerio puede llegar", marcó. Consultado por UNO sobre qué pasará con el excedente de menores que puedan necesitar un lugar como ese -"el chico 301"-, dijo que no se arribará a ese número. "Pensamos en 220 lugares necesarios; estamos poniendo 80 por si precisásemos más. Eso sí: a mí esta ley no me sirve si no está este instituto educativo", aclaró.

Por qué bajar la edad de imputabilidad a los 13 años

Cúneo Libarona y Patricia Bullrich quieren que ese sea el piso etario para ser penalmente imputado en la Argentina. Así lo marca el proyecto que presentaron en la primera mitad de este año, a pesar de que UNICEF -entre otros organismos especializados- desaconsejan esa edad y piden que, como mínimo, se piense en los 14 años. Este medio le consultó al ministro precisamente por qué están yendo en contra de esos argumentos.

"Yo a principios de año me había inclinado por los 14 años, basándonos en los estudios analizados, en análisis médicos y demás. Pero en mayo y junio, lo que observé es una cantidad de hechos aberrantes cometidos por chicos de 13 años. Eso me llevó a reflexionar mucho sobre el tema. Encontré homicidios, violaciones; encontré pornografía en los colegios; redes de pornografía dirigidas por chicos de primer y segundo año de secundaria y hasta de séptimo grado. Y lesiones. Muchas lesiones y ataques físicos. Ese fue uno de los primero puntos que me llevaron a replantearme el asunto", explicó.

ley bases congreso senado.jpg El proyecto para bajar la edad de imputabilidad llegó al Congreso y arrancó por Diputados, donde habrá reunión este martes.

"Además de esos datos, me nutrí de información sobre reincidencia, de charlas con fiscales y hasta de casos puntuales. Crímenes aberrantes cometidos por chicos de 13 años. Me llamó la atención algo que pasó en Francia, por ejemplo: una violación a una nena por parte de chicos de entre 13 y 14 años (probablemente se refiera a un hecho ocurrido en la comuna de Courbevoie, en el norte francés, donde la chica fue atacada por tres adolescentes en un parque).

"Entonces, además de todo eso y al margen de la opinión de UNICEF, en materia de medicina también encontré estudios neurológicos importantes para debatir estos temas. Por ejemplo, de premios Nobel de Medicina que estudian los principios cognitivos del cerebro y explican que desde los 13 años empieza la evolución cerebral de los chicos: a esa altura ya tienen lo más importante, y es mi tercer fundamento, que es que el chico de 13 años, en 2024, tiene plena capacidad de comprender sus acciones y la la criminalidad de sus actos", afirmó el minsitro.

Este martes se reanudará el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto impulsado por el Gobierno para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil. Será la segunda reunión de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes en un Congreso que, al menos a priori, parece dividido respecto al apoyo que se le da al proyecto de Cúneo Libarona.

