El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años ya está en el Congreso

Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, fueron quienes presentaron en conferencia de prensa el proyecto.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", dijo Bullrich.