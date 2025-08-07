Denunciaron irregularidades en las elecciones del sindicato del personal aduanero

Flavia Ojeda La candidata a la conducción de Supara, Flavia Ojeda. Foto: ANDigital

Denuncias por irregularidades

Esta última candidata denunció una serie de irregularidades en las elecciones: empadronados fallecidos, notificaciones de lugares de votación en direcciones no habilitadas, y personas enviadas a votar a más de 300 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo.

"En la convocatoria de elecciones se detallaron los domicilios donde van a estar las urnas, y ahora cuando nos notifican los presidentes de mesa, hay dos domicilios que no aparecen", explicó Ojeda.

La candidata también reveló irregularidades en el padrón: "Tenemos padrones del personal activo y del personal pasivo, que son los jubilados. Hicimos un muestreo de 45 jubilados nada más, y de ellos, 21 -casi la mitad- estaban fallecidos. Y también hay personas que ya no trabajan hace más de una década y están en el padrón para votar. Hay un montón de fallecidos, hay un montón de gente que no se tuvo en cuenta en las fronteras y no van a poder votar".

"Están buscando acomodar el lugar para que la gente no vaya a votar", sentenció Ojeda.

Cronograma confuso y falta de transparencia

Los afiliados deberán votar el miércoles 13, pero hay excepciones: algunos deberán votar el jueves 14, como es el caso del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeropuerto Internacional de San Fernando, la Estación Marítima Buenos Aires y Fluvial Sud.

El problema está en que en aquellos lugares que voten el 13, sus votos se contarán 24 horas después, el 14. "En todo el país se va a votar el 13 y las urnas van a quedar desamparadas. Tampoco nos dijeron qué medidas de seguridad van a implementar", cuestionó Ojeda.

También explicó la imposibilidad de voto para muchos jubilados: "En la convocatoria pusieron que iba a estar la urna de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Aduana. Cuando dan el listado de presidentes, ese domicilio no está. Eso es muy importante porque hay muchos jubilados que votan ahí, en Capital Federal".

Las listas opositoras deben costear sus propias boletas

A este panorama se suma que la dirección del gremio obligó a las listas opositoras a imprimir las boletas. "Las tenemos que pagar nosotros. Una cosa increíble, porque es el sindicato el que tiene que garantizar la democracia sindical", denunció Ojeda.

"Hace dos semanas entregamos 10.000 boletas para que las distribuyan a las distintas aduanas. Todavía no llegó nada", explicó. "Tenemos que imprimir más porque tampoco sabemos cuántos votantes hay en cada urna. Recién ayer nos dieron el padrón", completó.