Daniel Vila: "No hubo una transición lógica en los subsidios a la energía"

Daniel Vila, Vendimia Solidaria 2024.jpeg "La semana pasada vivimos un torbellino de discusiones: desde pelearse con Lanata a enfrentarse a la medicina prepaga", criticó el Presidente de Grupo América. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

"El verdadero problema en torno a tarifas y subsidios es si la gente va a tener dinero para pagar la tarifa real, porque cuando se va a lo que debería costar realmente, eso no se condice con los salarios, que vienen planchados y perdiendo poder adquisitivo. Esto también tiene que ver con que, durante mucho tiempo parecía que la luz estaba regalada: salía lo mismo un mes de consumo eléctrico para una familia de clase media que comerse una hamburguesa en Mc Donald's. Hoy eso cambió y las facturas son muy grandes. El consumidor va a tener que aprender a regular, pero así y todo va a costar", analizó.

Respecto a eso, insistió respecto al abrupto cambio de modelos en cuanto al aporte estatal que sufrió el país. Dijo que "no fue lógica la transición" y advirtió que repercutirá en el pago, aunque aseguró no creer que en la provincia el usuario vaya a dejar de abonar su factura: "No creo, porque acá la tarifa viene aumentando desde hace tiempo y está normalizada", aseguró, aunque admitió que en Buenos Aires el panorama puede ser distinto.

Javier Milei.jpg Vila opinó que Milei debe tomar un camino de "mesura" y tratar de unir a los argentinos. NA

Las empresas distribuidoras de energía deben hacer inversiones constantes en materia de mejoramiento de redes, mantenimiento, innovación, entre otras necesidades. El empresario dijo que la realidad de las distintas firmas es diferente en Argentina, porque algunas vienen haciendo esas inversiones, pero otras están mucho más atrasadas. "En el caso de Edemsa y Edenor, por ejemplo, el nivel de corte que tienen es muy bajo. Y es justamente por la cantidad de dinero invertido", aclaró.

"Veo hasta cierto amateurismo en el ejercicio del poder"

"Escuché el discurso del Presidente y la verdad es que fueron todas declaraciones de deseos. Claro que todos deseamos lo mismo, pero él no nos dice cómo, por dónde, cuál será el camino. En estos días ya está cumpliendo el 10% de su mandato y eso no es algo menor", afirmó. "Sobre cuándo vamos a salir... y, es imposible saberlo, porque no conocemos el plan".

"Si no sé a dónde voy, no puedo saber cuánto voy a tardar. Y más aún: ni siquiera sé si me gustaría ir a ese lugar. Ojo, no lo digo sólo por ahora, sino por los últimos cuarenta años de la Argentina. Siempre en una montaña rusa, siempre nos falta el aire. Alguna vez queremos estar en un país normal", remarcó.

Javier Milei-Laura Richardson.jpg El empresario criticó parte de la política exterior del Gobierno.

El empresario sumó algunas de las críticas que ya le había hecho en las últimas horas al libertario. Dijo que el presidente no debería vivir de pelea en pelea y que debería buscar la mesura. "Veo hasta cierto grado de amateurismo en el ejercicio del poder. Estaría bueno que sea un poco más concreto y que, como ya he dicho, que sea una persona que una a la Argentina", marcó.

También habló del vínculo del poder actual con los medios: "Nosotros venimos haciendo periodismo hace más de cuarenta años. Hemos visto pasar a muchos gobiernos, y nuestra relación casi siempre ha sido tensa con ellos. Cuando uno hace periodismo, muchas veces incomoda y eso es normal. Sin embargo, en este caso, creo que hace falta más equilibrio y templanza. No lo veo tomando el camino correcto".

"Sólo en la última semana vivimos un torbellino permanente de discusiones. Pelearse con Jorge Lanata, sentar a un embajador de Israel en una reunión de Gabinete, acercándonos a una guerra que no es nuestra, o enfrentarse a la medicina prepaga, siendo que proclama la libertad de mercado. Bueno, ahí el Estado tuvo una intervención directa", marcó.

Sobre las SAD: "Que decidan los socios"

Vila viene de lograr el ascenso a Primera División como presidente de Independiente Rivadavia. El final de la entrevista lo dedicó a brindar su opinión sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD); un tema que tiene total vigencia en la actualidad del fútbol argentino. “Está instalado que son una mala palabra, pero hay que mirar la realidad de cada club y que dependa de la decisión de los socios”, apuntó.

Daniel Vila-Independiente Rivadavia.jpg Los hinchas celebraron el ascenso en el Gargantini a finales del año pasado.

“No debe ser una definición tomada por los dirigentes, sino por los socios de cada entidad. En un país de libertades, ¿por qué no dar esa posibilidad? Argentina es el único país del mundo en donde están prohibidas las sociedades en el deporte, y sólo se pueden emplear aquellas que son sin fines de lucro”, explicó.

“Ah. Ya sabía que ibas a ir por ahí”, le respondió al periodista Andrés Gabrielli -confeso hincha de los Azules- cuando la charla apuntó a los próximos pasos de la Lepra frente al arranque del nuevo torneo. “El plan es el viernes. Haremos una mini pretemporada aprovechando el receso. Después nos quedan cinco partidos hasta que se abra el libro de pases. Tuvimos las lesiones de Di Santo y Federico Castro, lamentablemente, así que estamos pidiendo a AFA que nos den una autorización para incorporar dos refuerzos más, (además de los reglamentarios)”, anunció.

Por último, remarcó que para el partido frente a Godoy Cruz, en la segunda fecha, todo Independiente tiene la intención de jugar en el estadio Bautista Gargantini y que rechazan cualquier posibilidad de trasladarlo al Malvinas Argentinas. “La única dificultad sería que la resiembra que estaos haciendo haga que no llegue en condiciones el campo de juego. Pero por ahora entendemos que va a llegar en buen estado”, cerró Vila.