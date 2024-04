Ausencias demarchistas en la interna del PRO revelan un objetivo secreto: fusionarse con Milei

No todos los que no aparecen acompañando a Pradines están pensando en esa segunda intención, pero algunos sí y se lo confirmaron a este medio. Entre los referentes fuertes que no están en la nómina aparecen los legisladores provinciales Germán Vicchi, Gustavo Cairo y Jimena Cogo; el actual intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y uno de los nombres más reconocidos -hoy sin cargo- en ese esquema opositor: Sebastián Bragagnolo.

gabriel pradines pro.jpg Pradines y las dos figuras nacionales de LAUM, De Marchi y Martínez.

A él lo esperaban adentro de la lista tiempo atrás; de hecho se corría el rumor de que era el elegido para aparecer como contendiente ante Hebe Casado. Tampoco está el propio De Marchi, aunque hoy su tarea parece estar más ligada a su rol en Buenos Aires. Sí se sabe que el excandidato a la gobernación viene teniendo charlas con Lourdes Arrieta. La primera fue el 22 de febrero y están mucho más cerca que antes.

En el PRO de De Marchi lo ven como una sucesión de roles. Algunos ponen el nombre y la cara y otros no. De hecho, entre los que sí figuran hay algunos que responden más arriba. Verónica Fernández, apoderada de las listas, es del riñón de Vicchi. Y el concejal guaymallino Ezequiel "Teddy" Morales, quien tampoco está presente de manera formal, es de los principales armadores en la propuesta de Pradines.

Hebe Casado traslado de internos al Complejo Penitenciario Almafuerte II- nuevo personal penitenciario (14) - copia - copia.jpeg Hebe Casado está del otro lado. Sus alfiles señalan la jugada como negativa. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En el PRO casadista azuzan esos nombres enojados. Exhiben la estrategia con encono, porque remarcan que la intención de sus rivales es claramente jugar en los dos frentes y dicen que está mal. "No podemos impugnar ausencias, pero sí remarcar la maniobra que están haciendo para que los afiliados la conozcan y la tengan en cuenta", denuncian en ese PRO cornejista y casadista. "Ya hicieron algo muy parecido cuando querían pelear por el PD y lo mandaron a Braganolo", dispararon.

Los porqués de la jugada demarchista

"Es cierto, va por ahí la cosa", admite uno de los mencionados en esa nómina, y lo hace remarcando sus aires de "no tiene nada de malo". "Algunos de nosotros decidimos que estar en las listas del PRO y después avanzar con una jugada en otro espacio político era un poco incoherente; no queremos eso", agregaron.

Otros respondieron con una chanza: "No estamos porque le damos espacio al equipo para que se luzcan ellos". La idea es que la estrategia no sea leída como una división interna, sino como uno más de los avatares en el cambiante escenario político.

Desde la coalición también aportan otras lecturas: algunos de los nombres de los que no estarán con Pradines son autoridades del bloque demarchista en la Casa de las Leyes. "No da que se jueguen tanto por el PRO y peleen una interna cuando tienen que estar coordinando una bancada que está constituida por distintas fuerzas y espacios. Esa es la realidad de LAUM. Por ahí es más orgánico que mantengan un lugar equidistante. Lo digo en el caso, por ejemplo, de Vicchi, que es el presidente de nuestras bancas en el Senado", señaló alguien cercano al apuntado.

El objetivo a corto o mediano plazo es dar el salto a una fusión. Es algo que ya habían esbozado también sus rivales de Cambia Mendoza, aunque no terminaron de decirlo con todas las letras y esa unión pareció dificultarse en los últimos dos meses. Para LAUM la situación no es igual. Primero porque -en teoría- sigue teniendo al Partido Demócrata y al Partido Libertario como aliados. Segundo por los vínculos de De Marchi con Arrieta, que es quien busca tener el sello en Mendoza de La Libertad Avanza. Tercero, por la cercanía que buscan tener tanto él como el diputado nacional Álvaro Martínez con Martín Menem, titular de la Cámara Baja en el Congreso.

Lourdes Arrieta Martín Menem 2.jpg Martín Menem y Lourdes Arrieta.

Menem se muestra como parte del banque en Buenos Aires que tiene la diputada Arrieta. Pero a él se suma la influencia cada vez más explícita de Karina Milei, que impulsa el armado de La Libertad Avanza como partido en las distintas provincias (debe aclararse que no existe como tal en la mayoría de ellas; lo que hay es un frente nacional compuesto por fuerzas que se llama así).

"Lo que hay que entender es que para nosotros no es una opción de corto plazo ir a una alianza con ellos", anticipó un demarchista que sigue el proceso de cerca.

"Hoy LLA es Lourdes. Lo maneja ella y así va a ser por un buen tiempo. Lo que en todo caso estamos previendo es tener jugadores libres para una segunda etapa de ese proceso, donde podamos jugar de otra manera", filtraron.

