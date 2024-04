La lasherina Lourdes Arrieta ya es "un cuadro" de Martín Menem y Karina Milei

Lleva cuatro meses como diputada nacional y ya no es una desconocida en el mundillo político, aunque más no sea por sus reiterados "Viva Cristo, viva Malvinas y viva la libertad". Por lo menos en Mendoza se ha hecho un nombre, no como otros legisladores que pasan cuatro años sin hablar ni una sola vez en el Congreso.

Lourdes Arrieta.jfif Lourdes Arrieta junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Su gran mérito es haber seguido a Javier Milei como aquellos apóstoles que siguieron a Jesús en sus comienzos. Sin dudarlo, llamados por una fuerza superior. Algunos despistados preguntan: ¿Se puede ser de fe evangélica -como ella- y libertaria a la vez? Más vale.

Milei es libertario y casi judío. Al Presidente le queda una materia y la tesis para dejar de ser un gentil y pasar a ser un moishe. Y a la novia del number one, Fátima Florez, una humorista que vivía mofándose de los políticos, la están por nombrar primera dama, pero no del panteón de la comedia, sino del país que nos acoge.

Al hombro

Lourdes es polifacética. Ama el animé y las películas coreanas, y al mismo tiempo es una ferviente defensora de la causa de Malvinas (su padre fue combatiente en las Islas) y de la lucha de los jubilados. En Mendoza está, desde enero, y por indicación de Martín Menem, al frente del armado de La Libertad Avanza (LLA) con el fin de oficializar ante la Justicia electoral de la Provincia el nuevo formato que deje atrás atrás al Partido Libertario, donde ella empezó, y cuyos integrantes, con José Caviglia a la cabeza, ya se han quejado del vuelo político de la dama.

Ella misma se ha cargado al hombro la tarea de recorrer el territorio para conseguir afiliaciones, empezando por su Las Heras, una comuna que en materia de vericuetos partidarios no deja de dar sorpresas, por lo menos en el rubro "mujeres bravas". Ya está aprendiendo a sacarse de encima las preguntas de algunos pelmazos y afirma: "Yo respondo a una línea nacional".

Lourdes, que cuando estaba en el llano se quejaba por los problemas de "indigencia" que tenían los universitarios recién recibidos al no conseguir trabajo (es licenciada en Comunicación), dejó de vender cosméticos por catálogo y de hacer changas de community manager, y ahora es lo que los kirchneristas llamaban "una soldada". Y con garra de sobra.

Lourdes Arrieta-comisiones.jpg Lourdes Arrieta durante un trabajo en comisiones junto al diputado mendocino Lisandro Nieri (UCR).

Deslumbrada

Arrieta es una mujer en proceso de formación política. Ha descubierto que manejarse cerca del poder le está dando un nivel de aprendizaje que la deslumbra. Podríamos decir que ha rendido "materias anuales" en sólo cuatro meses de "cursado" en el Congreso. Por ejemplo, Trenza política I y II. Se ha ratificado, además, como alguien incansable cuando se propone una meta.

Lourdes, mujer de fe, ha encontrado un milagro en la política, un mundo en el que ella siente que puede calzar perfectamente. Una de sus primeras decisiones apenas asumió fue nombrar a su hermano Martín Arrieta como Jefe de Despacho, un puesto que, según algunos militantes que ya no la estiman, estaba pactado dentro del partido para alguno de ellos.

Una de las primeras cosas que ha aprendido la diputada Arrieta en esa universidad exprés que es el Congreso es que nadie sale indemne si pretende romper el lazo profundo entre Javier MIlei y su hermana Karina.

Karina Milei.jpg Lourdes Arrieta ha sido fiel en el Congreso a Karina Milei, el jefe, como la llama su hermano el Presidente.

Las últimas víctimas que cayeron en esa trampa fueron el defenestrado jefe del bloque de LLA Oscar Zago: y la diputada y periodista Marcelo Pagano quien asumió como titular de la Comisión de Juicio Político con el aval de Zago pero sin respetar la opinión de último momento de Martín Menem y Karina, La Casa Rosada compartió el accionar de estos dos funcionarios.

A ese mundo turbulento, pero siempre emocionante y salvaje de la política es al que ha entrado Lourdes Arrieta. Rápidamente le ha tomado el pulso y está aprendiendo con fruición. Otra en su lugar se hubiera asustado.

Cree tener la piel curtida para los chubascos. Detrás de esa fachada de reina distrital de la Vendimia, algo que intentó ser en su momento, pero que no pudo concretar, y más allá de sus mohines y rulos, Lulú, que soñó con ser concejal de Las Heras, ha terminado ubicada en las ligas mayores aprendiendo a trenzar, arrobada por la nueva vida.