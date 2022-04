Daniel Filmus avaló el proyecto de Julio Cobos sobre huso horario para cambiar la hora en el país

El propio ministro le mostró su interés en el encuentro que mantuvieron la semana pasada y se comprometió a que su área confeccione un informe para llevarle al presidente Alberto Fernández. Ahí se detallarían todos los argumentos a favor de la idea, algo que podría potenciar el voto favorable algunos diputados peronistas en caso de que la norma llegue al recinto.

cobos massa.jpg Cobos anunció que Sergio Massa se comprometió a llevar el proyecto a comisiones de la Cámara de Diputados apenas terminen de conformarse esos órganos. Pasaría por Ciencia y Tecnología y también por Legislación General.

Discusión y opiniones

Para eso es necesario que terminen de constituirse las comisiones en ambas cámaras. Lo más probable es que el texto pase primero por las comisiones de Ciencia y Tecnología y también la de Legislación General. El presidente de Diputados Sergio Massa anunció que el proyecto del mendocino será derivado apenas terminen de conformarse. Además, Filmus en persona se comprometió a asistir para dar argumentos o a enviar a alguno de los funcionarios que le responden, según contó el exgobernador.

Sin embargo, Cobos anunció que no hay total acuerdo sobre el posible cuidado energético que podría generarse. “Él me manifestó que había opiniones divididas en cuanto al ahorro de energía. Sabemos que es una cuestión muy discutida, pero bueno, yo le dije que estaríamos cuidando la luz, al menos en esa primera hora de clase”, contó a los oyentes de Primeras Voces.

image.png La intención de la normativa es que las actividades comiencen con mayor luz solar, aunque -por supuesto- anochecerá más temprano. la idea es mantener el huso horario -4 hasta el 22 de septiembre.

Al recibir el documento que se prepararía en el área científica del Gabinete, Alberto Fernández podría tomar la decisión de sacar la ley por decreto de necesidad y urgencia. Cobos respondió que es una posibilidad cierta, pero que seguramente se prefiera dar el debate en el Congreso con las voces de un lado y del otro. “Aunque la verdad es que no he escuchado muchas voces en contra”, agregó.

La Legislatura aprobó, pero define el Gobernador

En Mendoza, el proyecto de atrasar una hora los relojes lo llevó a la Legislatura el diputado Jorge Difonso. El miércoles pasado fue aprobado por la Cámara Baja y ahora depende únicamente del Gobernador, quien -según ha trascendido- no lo tiene en absoluto entre sus prioridades. Inclusive así lo manifestó Víctor Ibañez, uno de los ministros más fuertes del gobierno, en los últimos días.

“Creo que (que parezca que el gobernador no está de acuerdo) tiene que ver con que las noticias fueron confusas. No quedaba claro si era para Mendoza o el resto del país”, contestó Cobos sobre ese presunto desinterés de Suarez en el proyecto. “Intuyo que está esperando una resolución nacional sobre el tema, veremos qué pasa”.

Lo cierto es que, tras un desfile de especialistas del Conicet y otros organismos técnicos en comisiones, la Legislatura aprobó el proyecto, que además tiene un alcance directo a nivel nacional, ya que solicita que "el Congreso de la Nación dé pronto tratamiento al proyecto de Ley N° 1470/22 del Huso Horario -4 para la República Argentina. Cabe destacar que a Mendoza le correspondería el huso –5, por su posición relativa al meridiano de Greenwich. Sin emargo, el vigente es el –3.

Huso horario.jpg La idea, impulsada por Jorge Difonso (Frente Renovador - Unión Popular) le pide al gobernador Rodolfo Suarez que gestione ante Nación el cambio de hora en todo el país.

“Alberto no reacciona”

“Yo lo conocí a Alberto Fernández como jefe de Gabinete y es un tipo con carácter, que de hecho solía enojarse cuando la situación ameritaba. Ahora yo veo que la relación con Cristina está rota y él no muestra firmeza, como que no reacciona”, dijo Cobos cuando le preguntaron por la situación política nacional.

Incluso, el diputado de Cambia Mendoza lanzó un elogio a Santiago Cafiero, cuando dijo que “con bastante sentido común, les marcó (al sector cristinista) que ‘si esto no va más, entonces cortemos aquí’. Lo dijo el canciller, lo dijo Guzmán, pero falta que lo diga el Presidente”, opinó.

alberto fernandez cristina kirchner4.jpg "La relación entre ellos está rota", apuntó Cobos. Foto: Télam

Sobre el conflicto por el Consejo de la Magistratura, el ex vice de CFK marcó que las demoras para definir una nueva ley no son un error adjudicable a la Corte, sino a la política. “Yo no sé si el kirchnerismo está tratando de paralizar el Consejo, porque la verdad es que no sigo tanto los temas judiciales. Pero sí veo que hay un sector obsesionado con el tema de la Justicia”.

“Esperaron mucho tiempo. Hace cuatro meses que la Corte falló por la inconstitucionalidad de la antigua conformación. Pedimos que se discutiera, incluso Sergio Massa me dijo que él prefería tener una ley, pero bueno, eso no avanzó. Ahora, a mí me preocupa que la Corte es el reservorio de nuestros derechos. Si no es respetada, entonces estamos en problemas”, cerró.