Inicio Política Cristina Fernández de Kirchner
Nuevas críticas de CFK

Cristina Kirchner volvió a chicanear al presidente: "Che Milei, ¿viste que al final era el dólar?"

Para la ex vicepresidenta, que cumple prisión domiciliaria, el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos es "pan para hoy y hambre para mañana"

Por UNO
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

X Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó este miércoles al mandatario Javier Milei por su acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y denunció que “nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados para poder comer o comprar remedios”.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer (por el martes9 con (Donald) Trump no hizo más que confirmar lo que siempre dijimos: que el principal problema de la economía argentina son los dólares”, escribió la ex mandataria en redes sociales.

Asimismo,recordó la crisis de 2001 y comparó la estrategia actual con la de aquel momento, al afirmar que “los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el megacanje y el blindaje”, equiparó.

tuit cristina

CFK alertó desde su prisión domiciliaria que “la ayuda de las fuerzas del Norte es pan para hoy y hambre para mañana” y acusó al presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, de “fumarse todos los dólares posibles” para sostener el plan económico y la campaña electoral libertaria.

“El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos: nueve de cada diez hogares están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje, es deuda para comer, para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler”, denunció.

Fernández de Kirchner también apuntó contra la estrategia oficial de tomar nuevos créditos externos: “¿Ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EE.UU. por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)?"

“Al final, no solucionaste nada y empeoraste todo”, cerró la ex mandataria.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que negocia un swap de 20.000 millones de dólares con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Temas relacionados:

Te puede interesar