Cristina Kirchner volvió a chicanear al presidente: "Che Milei, ¿viste que al final era el dólar?"

tuit cristina

CFK alertó desde su prisión domiciliaria que “la ayuda de las fuerzas del Norte es pan para hoy y hambre para mañana” y acusó al presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, de “fumarse todos los dólares posibles” para sostener el plan económico y la campaña electoral libertaria.

“El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos: nueve de cada diez hogares están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje, es deuda para comer, para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler”, denunció.

Fernández de Kirchner también apuntó contra la estrategia oficial de tomar nuevos créditos externos: “¿Ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EE.UU. por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)?"

“Al final, no solucionaste nada y empeoraste todo”, cerró la ex mandataria.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que negocia un swap de 20.000 millones de dólares con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.