Polémico

Javier Milei se mostró fortalecido, chicaneó a Cristina Kirchner y habló de la dolarización

El presidente Javier Milei habló sobre varios temas en una extensa entrevista radial. Dijo que la crisis lo agranda y le respondió a Cristina Kirchner

Por UNO
El presidente Javier Milei aseguró que está tranquilo y que la oposición busca desestabilizar al Gobierno.

Foto: redes sociales de Javier Milei

El presidente Javier Milei habló en medio de la crisis y turbulencias en su gobierno pero advirtió que lo que ocurre con el mercado lo “agranda” y volvió a hablar de la dolarización. Aprovechó para responderle a Cristina Kirchner tras el posteo en el que expresó: "Olor a default".

Deslizó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si los argentinos quieren dolarizar la economía o no: "Si los argentinos lo deciden en una consulta popular y contamos con el financiamiento". Esta idea está en su agenda desde su campaña electoral en 2023.

Javier-Milei-cadena-nacional-Presupuesto-2026
Javier Milei aseguró que toda esta situación con el dólar y la oposición no hace más que "agrandarlo".

Ante la crisis que comenzó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el dólar sube al igual que el riesgo país. Pero ante estas adversidades, Javier Milei expresó que las situaciones difíciles lo "agrandan". Además, apuntó a la oposición por "torpedear" el programa económico: "Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y esto a mí me agranda", expresó en una entrevista.

"Uno nunca creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados. Desde febrero-marzo cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo", agregó.

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner aprovechó la crisis del gobierno nacional para postear en su cuenta de X: "Olor a default". A esto, Javier Milei respondió: "No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?".

También contestó a otro mensaje de la exmandataria en el que hizo alusión a una canción viral Karina Milei en la cual se la tilda de "coimera" e hizo mención al "3%": "El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes", lanzó Milei.

Lo que se viene para Javier Milei

El presidente contó que viajará a Estados Unidos donde tendrá una reunión el próximo martes con Donald Trump, y sostuvo que tratará sobre "múltiples negociaciones": "Vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”.

En la extensa entrevista que dio, Milei destacó el rol de Luis "Toto" Caputo, a quien ratificó al frente del Ministerio de Economía: "Tenemos una relación simbiótica", y agregó que la oposición busca desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Luis Caputo y Javier Milei.jpg
Javier Milei ratificó a Luis Caputo en su cargo en el ministerio de Economía de la Nación.

También se refirió al ex titular de la ANDIS, Guillermo Spanuolo, y negó que le haya mencionado casos de corrupción en el Gobierno: "El tema está en la Justicia y nosotros estamos tranquilos".

Además, desestimó una eventual devaluación tras las elecciones: "Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa. Se termina el horror que generan los kukas y los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad".

Fuente: Noticias Argentinas

