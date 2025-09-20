Javier Milei se mostró fortalecido, chicaneó a Cristina Kirchner y habló de la dolarización

Ante la crisis que comenzó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el dólar sube al igual que el riesgo país. Pero ante estas adversidades, Javier Milei expresó que las situaciones difíciles lo "agrandan". Además, apuntó a la oposición por "torpedear" el programa económico: "Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y esto a mí me agranda", expresó en una entrevista.

"Uno nunca creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados. Desde febrero-marzo cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo", agregó.

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner aprovechó la crisis del gobierno nacional para postear en su cuenta de X: "Olor a default". A esto, Javier Milei respondió: "No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?".

También contestó a otro mensaje de la exmandataria en el que hizo alusión a una canción viral Karina Milei en la cual se la tilda de "coimera" e hizo mención al "3%": "El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes", lanzó Milei.

Lo que se viene para Javier Milei

El presidente contó que viajará a Estados Unidos donde tendrá una reunión el próximo martes con Donald Trump, y sostuvo que tratará sobre "múltiples negociaciones": "Vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”.

En la extensa entrevista que dio, Milei destacó el rol de Luis "Toto" Caputo, a quien ratificó al frente del Ministerio de Economía: "Tenemos una relación simbiótica", y agregó que la oposición busca desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Luis Caputo y Javier Milei.jpg Javier Milei ratificó a Luis Caputo en su cargo en el ministerio de Economía de la Nación.

También se refirió al ex titular de la ANDIS, Guillermo Spanuolo, y negó que le haya mencionado casos de corrupción en el Gobierno: "El tema está en la Justicia y nosotros estamos tranquilos".

Además, desestimó una eventual devaluación tras las elecciones: "Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa. Se termina el horror que generan los kukas y los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad".

Fuente: Noticias Argentinas