Omar Félix respondió a las críticas de Alfredo Cornejo y defendió su proyecto de autonomía municipal

La respuesta de Omar Félix a Cornejo

“Autonomía no es separatismo”, escribió Félix en un tuit que apuntó directo al gobernador. Allí celebró la aprobación del proyecto en el Concejo Deliberante y lo definió como un “paso trascendental” hacia la conformación de la primera carta orgánica de San Rafael.

El intendente sostuvo que la medida busca acercar soluciones a los vecinos, evitando trámites burocráticos y generando beneficios con mayor rapidez.

Uno de los principales argumentos de Félix es que "la autonomía municipal está garantizada en la Constitución Nacional desde 1994 y respaldada por fallos judiciales".

El proyecto plantea la elección de 24 convencionales que tendrán 90 días para redactar la norma, que regulará la vida institucional, política, administrativa, económica y financiera del departamento.

La carta orgánica incluirá normas de control y rendición de cuentas, así como formatos de participación ciudadana y un procedimiento para futuras reformas. Según Félix, se trata de otorgar a San Rafael una norma fundamental adaptada a su vasta extensión, diversidad cultural y económica, y de reforzar su identidad local.

El contrapunto con Cornejo

El martes, durante actos oficiales en San Rafael, Cornejo había desestimado la necesidad de una carta orgánica y la calificó como un movimiento político.

El gobernador afirmó que los municipios ya gozan de autonomía suficiente y advirtió que detrás de la propuesta se esconde la intención de ampliar las facultades para cobrar impuestos.

Omar Félix, Alfredo Cornejo y Hebe Casado.jpg El intendente Omar Félix, Alfredo Cornejo y otra San Rafaelina, la vicegobernadora Hebe Casado. Foto: Gobierno de Mendoza

Próximos pasos para sancionar la carta orgánica

Con la aprobación en el Concejo Deliberante, la iniciativa avanza hacia la convocatoria de elecciones para convencionales constituyentes. La nueva carta orgánica deberá plasmar un esquema de gobierno local que contemple la rendición de cuentas, la eficiencia administrativa y la adaptación a las particularidades de San Rafael.

Para Félix, el objetivo es: “Construir un departamento más desarrollado para las futuras generaciones”.