Cristina Kirchner sentenció con miras a las elecciones: "El 26 es Milei o la Argentina"

Las palabras de Cristina Kirchner se produjeron en el marco de los 80 años del Día de la Lealtad peronista.

Cristina Kirchner evaluó que el verdadero problema de la Argentina no es la “injerencia extranjera, sino la incapacidad de la derecha y el poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”.

Cristina Kirchner criticó el acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump

Al mismo tiempo, cuestionó el acuerdo entre Milei y Trump al afirmar que el Tesoro de ese país “no compra pesos sino que está comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.

“Esto ya lo vimos antes, es el mismo guión de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos”, planteó.

Y añadió que cuando “los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”, tras lo cual cerró: "El 26 es Milei o Argentina”.

El 26 de octubre tenemos que llenar las urnas con la dignidad del pueblo trabajador y defender el legado de justicia social contra la crueldad de Milei. #FuerzaPatria — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 17, 2025

Las palabras de Cristina Kirchner se escucharon en el contexto de los 80 años del Día de la Lealtad peronista, fecha para la que el kirchnerismo se acercó por la tarde hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Desde ese punto se emitió el mensaje grabado por audio en el domicilio en el que ale x mandataria cumple prisión domiciliaria.

De la caravana participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes políticos, sociales y gremiales que se reunieron frente a la casa de Cristina Kirchner.

Fuente: Noticias Argentinas