Según contaron esos representantes de los hipotecados, Suarez tomó nota de sus planteos y les prometió dos gestiones: interceder ante Massa en una próxima reunión, para que pueda movilizar esos cambios en el seno del gobierno nacional; y en paralelo reunir a los legisladores nacionales para que aceleren el tratamiento de los distintos proyectos de reforma a los créditos UVA que se acumulan en las comisiones de Finanzas y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Rodolfo Suarez en Casa de Gobierno-créditos UVA.jpg Rodolfo Suarez junto al diputado nacional Julio Cobos (sentado a su derecha) prestan atención a la problemática de los créditos UVA.

Entre ellos hay uno de autoría de Julio Cobos, que desde hace meses batalla casi en soledad para obtener dictamen de esas comisiones, porque los créditos UVA dividen voluntades tanto en Juntos por el Cambio, como en el mismo Frente de Todos.

Si bien Cobos -quien participó del encuentro- cuenta con el aval de otros cuatro diputados mendocinos que conforman esas comisiones, con ellos no basta para evitar que la discusión se empantane políticamente y vuelva a dormir durante meses en los cajones del Congreso. De hecho, la última reunión de comisión en la que se trató el tema fue el 1 de septiembre.

Las eternas dilaciones de los cambios en los créditos UVA

Julio Cobos viene militando desde hace meses su proyecto para modificar los créditos UVA de manera tal que las cuotas se actualicen siguiendo el índice de variación salarial y no la inflación. Pero ahora la discusión se centra en el momento del que se parte para recalcular el valor de la cuota: si desde que se firmó el acuerdo entre el tomador del crédito y el banco, o desde que entre en vigencia la futura ley, que aún está en etapa embrionaria.

Cobos propone que sea desde la firma del acuerdo, lo que beneficiaría a todos aquellos que por ejemplo tomaron el crédito en el 2017 o 2018, o que se tome el primer congelamiento que dispuso el Estado en el gobierno de Mauricio Macri; y en el Frente de Todos proponen que sea desde la vigencia de la ley.

Esas diferencias, y otras tantas especulaciones políticas, hacen que los distintos proyectos sobre los créditos UVA no lleguen a nada.

Desde mayo Cobos ya había acordado con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa que ese debate se llevara a comisiones, y pudiera acelerarse el paso al recinto. Pero luego los repentinos cambios en el equipo de Gobierno del Frente de Todos, que primero ocasionaron la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que luego sacaron a Massa del Congreso y lo catapultaron como superministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, frenaron aquellas negociaciones, dejándolas en punto muerto.

Julio Cobos en Séptimo Día.jpg El diputado nacional Julio Cobos se quejó de las eternas dilaciones que sufre su proyecto para modificar el sistema de créditos UVA, por falta de apoyo de sus pares de Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos.

"El martes le envié una nota Cecilia Moreau (presidenta de la Cámara de Diputados), y hablé con ella para acelerar el debate. Me dijo que el Ejecutivo no le define, y cuando le pregunté quién debería definir, le apuntó a Sergio Massa, con el que también intercambié mensajes y quedamos en avanzar. Uno de los argumentos del oficialismo es que no hay número para discutir el tema, y es verdad porque mucha gente de la UCR Evolución y del PRO que piensan que no hay morosidad excesiva y son esquivos", contó Cobos en Séptimo Día.

Ante ese escenario es poco probable que el tema llegue al recinto de la Cámara de Diputados antes de que terminen las sesiones ordinarias el 30 de este mes. "Si es así estoy dispuesto a pedir una sesión especial. Hay que resolverlo porque en estos créditos se rompió la equidad contractual de lo que se firmó porque la inflación que mueve las cuotas están muy por encima de lo que crecen los salarios", adelantó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.