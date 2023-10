Costarelli adelantó que Cornejo evalúa demandar a la Nación por la quita de Ganancias

Diego Costarelli en 7d.JPG Diego Costarelli adelantó que Godoy Cruz perderá unos $1.000 millones por la reforma del Impuesto a las Ganancias.

Pero el recorte de esos $45.000 millones no sólo afectarán las arcas del Estado provincial, el perjuicio también les llegará a la comunas, porque de lo que la Nación recauda por Ganancias se coparticipa el 60% a las jurisdicciones provinciales y a su vez esos gobiernos deben repartir una parte a los municipios.

Cuánto perderá Godoy Cruz con la reforma del Impuesto a las Ganancias

Con la reforma del Impuesto a las Ganancias sancionada ya en el Congreso, también los futuros intendentes empezaron a hacer los cálculos de cuánto perderán o dejarán de recibir.

De hecho, el mismo Costarelli se quejó de lo que perderá Godoy Cruz cuando se implemente esa reforma impositiva.

"Por lo que se pierde por coparticipación, Godoy Cruz es de las comunas que más pierde. Nosotros perdemos $1.000 millones que se nos coparticipaban. Eso para nosotros es muchísimo dinero, porque impacta en los municipios que estamos en la prestación de servicios", se lamentó.

Si bien tanto Costarelli como su futuro gabinete están abocados a estudiar el futuro presupuesto con el que gestionarán la comuna en el 2024, el electo intendente ya adelantó que si efectivamente se les recorta esos $1.000 millones, se verá forzado a recortar en obra pública.

"En líneas generales tenemos al municipio ordenado financiera y administrativamente y tenemos masas salariales guardadas, pero siempre los ajustes son por el lado de la obra pública. Nosotros estamos previendo un presupuesto en el que vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que ser conservadores. No podemos recortar en la prestación de los servicios", vaticinó el electo jefe comunal.

Si bien consideró que es pronto para definir qué obras podría recortar, si ejemplificó que en ese contexto de recorte de fondos de coparticipación podría detener o pausar la refuncionalización de veredas de las principales arterias de Godoy Cruz.

"Nosotros venimos con un envión de la obra pública, yo voy a continuar con la refuncionalización de esas veredas de las principales arterias, si hay recorte y un ajuste muy grande eso se tiene que cortar, porque no podemos cortar la prestación de servicios. No podemos cortar la capacitación laboral para nuestros jóvenes, para la búsqueda del primer empleo, tenemos tres centros de capacitación, la Casa del Futuro, no podemos cortar eso", definió.